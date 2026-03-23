3/16 南葛SC 2026 キックオフカンファレンス＆パートナーパーティーを開催

株式会社南葛sc▶パートナーパーティ参加者と

サッカークラブ 南葛SCは、3月16日、テクノプラザかつしかにて「南葛SC 2026 キックオフカンファレンス＆パートナーパーティー」を開催しました。



カンファレンスでは、高橋陽一オーナー兼代表取締役社長の挨拶をはじめ、葛飾区副区長・長谷川豊様のご挨拶、風間八宏監督の挨拶、岩本義弘ゼネラルマネージャーによる2026シーズンの説明などを実施しました。あわせて、新ユニフォームのお披露目、パートナー紹介、新加入選手紹介、全選手登壇のフォトセッション、メディア向けの質疑応答も行いました。

パートナーパーティーでは、多くのパートナーの皆さまにご参加いただきました。葛飾区区長・青木克徳様のご挨拶にはじまり、2026シーズンのクラブ方針やご挨拶をお伝えするとともに、南葛SCおよび南葛SC WINGSの選手たちとの交流の時間を設けました。日頃から南葛SCを支えてくださる皆さまに、クラブの現在地と今季の目標を直接お伝えし、シーズン開幕に向けて思いを共有する機会となりました。

南葛SCは、2026シーズンもクラブに関わるすべての皆さまとともに、JFL昇格という目標に向かって歩んでまいります。今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします。

【南葛SCとは】

▶南葛SC 風間八宏監督▶高橋陽一オーナー兼代表取締役社長▶南葛SC ユニフォーム発表▶業平山東泉寺 南藏院による昇格だるま目入れ▶南葛SC WINGS

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属しています。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを務めています。

株式会社南葛SC

住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

電話番号：03-5654-6830

公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/

南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo