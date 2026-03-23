キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新TVCM発表会に北川景子さんが「豆乳カラー」衣装で登場！豆乳で手軽に「朝の満たんぱく」習慣！新TVCM「実は意外と豆乳も」篇を初お披露目

キッコーマンソイフーズ株式会社

キッコーマンソイフーズ株式会社は、2026年3月23日（月）に「キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新TVCM発表会」を開催しました。本発表会では、2026年度のキッコーマン豆乳の事業戦略発表に加え、俳優・北川景子さんが当社TVCMに初出演する新CM「実は意外と豆乳も」篇を公開しました。

■豆乳生産量は過去最高に 2026年度事業戦略を発表

はじめに、キッコーマンソイフーズ株式会社 マーケティング本部 マーケティング推進部長 亀井淳一が2026年度の事業戦略についてプレゼンテーションを実施。近年の健康志向の高まりや、たんぱく質摂取意識の上昇を背景に、豆乳市場は拡大傾向にあり、生産量は過去最高水準に達していることを説明しました。

「2026年度は“第4次豆乳成長期への本格移行”を目指す」としたうえで、2025年度に引き続き、朝食に不足しがちなたんぱく質を豆乳で手軽に補う“豆乳で朝の満たんぱく”という習慣提案を軸に、豆乳の価値を改めて伝え、コミュニケーション施策を強化していく方針を示しました。

■新TVCM「実は意外と豆乳も」篇 初公開

続いて、新TVCM「実は意外と豆乳も」篇を上映しました。

本TVCMでは、「実は、豆乳もたんぱく質がしっかりとれる」という意外と知られていない事実に着目。卵やヨーグルト、納豆などの、たんぱく質を意識する際に思い浮かぶ朝食の定番食材と並べながら、豆乳にも同程度のたんぱく質が含まれていること※を、朝の空気感に溶け込んだあたたかみのある表現で描きました。

忙しい朝でも、豆乳で手軽に「朝の満たんぱく」習慣を取り入れられることを、北川さんの自然体でやわらかな笑顔とともに表現しています。

※出典：日本食品標準成分表(八訂)増補2023年より

■北川景子さん登場！「豆乳は、毎朝欠かさず飲んでいます」

新TVCM上映後、北川景子さんをゲストに迎えたトークセッションを実施しました。

普段の豆乳との関わりについて聞かれると、「17歳にモデルの仕事を始めたとき、すごくきれいな先輩が美容と健康のために飲んでいると言っていて真似するようになって、それからほぼ毎日欠かさず飲んでいます。最近は、ジムの先生から『プロテインの粉と混ぜて飲むのがおすすめ』と聞いて、ここ4～5年は毎日プロテインを豆乳で割って飲むことが習慣となっています」とコメント。

また、コロナ禍でおうち時間が増え、自身の生活を見直していた中でたんぱく質の重要性をさらに感じるようになったと語りました。

さらに、料理への活用についても触れ、「豆乳スープや豆乳を使ったお鍋がすごく好きでよく作っていて、子どもたちも美味しいと言ってくれます。プリンやパウンドケーキなどのスイーツにも使っています。また、いろんなフレーバーの豆乳があるので、選びながら飲むのも楽しいです」と、北川さんならではの活用法についても紹介しました。

■新生活の目標は「健康第一」

“朝にたんぱく質をとる重要性”については、「たんぱく質をとることが大切なのは知っていましたが、“朝が重要”というのは出産を経験したときに子どもたちに栄養をとらせたい、といろいろ調べたときに知りました」とコメント。「朝からお魚や鶏肉を焼いたりするのは忙しくて難しいこともあると思うので、学校や会社に行く前に豆乳を1本飲むと安心だなと思いました」と語りました。

また、朝に豆乳を飲むことを多くの人に習慣にしてもらうための北川さんなりのアイデアについて、「私はプロテインと豆乳を混ぜて朝に飲むのが習慣になっています。プロテインを飲む習慣のない人は、朝の目覚めのラテをソイラテにしてみたり、子どもたちにはいちご味やバナナ味の豆乳を、朝ごはんの1つとして出したりしてもいいなと思います」と話しました。

さらに、イベントの翌週から新年度を迎えることに触れ、新生活の目標について問われると、北川さんは「娘が幼稚園最後の年になるので、私も一日一日を大切に過ごしたいなと思っていて、とにかく健康に気を使って生きていきたいです。また、お仕事でも新しいチャレンジをさせていただけそうな年になりそうなので、健康第一で頑張りたいです。そのためにも毎朝の豆乳習慣を大切にしたいと思います」と笑顔で抱負を述べました。「30代最後ですし、40歳を元気に迎えるためにも、セルフケアを重要視しながらやっていきたいなと思います」と話し、終始和やかな雰囲気の中でイベントは終了しました。

【ゲストプロフィール】

■北川景子さん

1986 年8月22日生まれ、兵庫県出身。

2003年に雑誌『SEVENTEEN』の専属モデルとなり芸能界入り。

同年、ドラマ『美少女戦士セーラームーン』で俳優デビュー。

映画『探偵はBARにいる3』（17年）で、第41回 日本アカデミー賞助演女優賞を受賞。

2025年公開の映画『ナイトフラワー』では、第50回報知映画賞主演女優賞/第49回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞。

現在出演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が放送中。

映画『未来』が5月8日に公開予定。