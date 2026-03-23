【ブルガリ】ハイエンドコレクション「エクレティカ」より ハイエンドウォッチコレクションを発表

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリは、ハイジュエリーとハイエンドウォッチの世界において、新たな美の芸術を紡ぎ出す「エクレティカ」を発表します。このコレクションは、ヴィジョン、コントラスト、そして大胆な想像力によって美を創造する、まさに「折衷主義」を表現しています。

ブルガリが芸術と紡ぐ流動的で絶え間なく進化する対話から生まれたこのコレクションは、メゾンのアートマンシップ ー デザイナーと職人が共通の創造的な理念のもと、芸術的感性と優れた技術の融合を追求するブルガリ独自の概念 ― を最も大胆に表現したものです。過去最多となる15点のコンバーチブルなクリエイションと、50点を超えるマルチミリオンのマスターピースが、これまでにない高みへと到達しています。

コレクションの中核をなすのは、9点の卓越した「カポラヴォーリ（イタリア語で傑作の意）」と名付けられた作品です。これらは、独創性、創造性、独自の美学、そして技術的な完成度の頂点として選ばれました。

ローマの重層的な美しさに根差したこの新たな章は、ハイジュエリーの可能性を再定義する、数世紀にわたる芸術的表現から汲み取られたブルガリの意思表明です。彫刻、絵画、建築が創造の領域となり、デザイナーや職人たちは、ブルガリだけが無限に追及する表現の自由をもって、ボリューム、光、色彩、構造的な大胆さを探求します。

ローマン ハイジュエラーであるブルガリは、折衷主義を単なる様式ではなく、常にクリエイティブな手法として対比を調和へと昇華させることを、その本質的な表現としてきました。1884年以来、包括と再創造というこの哲学は、ブルガリのヴィジョンに不可欠な要素として、断絶、多様性、進化を受け入れながら、絶え間ない革新の基盤となりました。創業者のソティリオ・ブルガリの創業理念から、1950年代以降に導入されたメゾンの美的革命と革新的なコードに至るまで、折衷主義はブルガリのアイデンティティのあらゆる章を形成してきました。

今日、「エクレティカ」はこのレガシーを新たな芸術的次元へと昇華させます。そこでは、メゾンのアートマンシップが展開されます。ハイジュエリーは、身につけられるアートであり、異なる領域を越えた生きた対話として構想されるのです。

ブルガリ グループCEOのジャン-クリストフ・ババンは次のようにコメントしています。

「このコレクションは、まさに私たちブルガリを象徴しています。なぜなら、折衷主義は私たちのDNAの一部だからです。ローマそのものが折衷主義の象徴といえましょう。何世紀にもわたる芸術が共存し、互いに刺激を与え合い、常に新しい美を生み出しています。「エクレティカ」はこの精神を凝縮したものです。異なる世界、異なる芸術が、紛れもなくブルガリのクリエイティブな言語へと収束しています。そして、それは前例のない野心をもって実現されています。カポラヴォーリのクリエイション、そして類稀な数のマルチミリオンのマスターピースとコンバーチブルな作品の数々は、私たちが創造性、技術、そして想像力をどこまで追求し、ハイジュエリーとハイエンドウォッチメイキングの可能性を再定義できるのかを明らかにしているのです」

「エクレティカ」は、彫刻、絵画、建築といった幅広い芸術分野と対話することで、ハイジュエリーとアートの境界線を再定義します。彫刻からは、光と影の遊びを表現する立体的なボリュームのインスピレーションを得ています。絵画は、色彩豊かなボキャブラリーを提供し、ジェムストーンが貴重な色彩の筆致として、鮮やかで意外性のあるハーモニーを奏でます。建築は、リズム、バランス、そしてプロポーションをもたらします。これらの芸術言語は一体となり、メゾンの持つ自由な精神と、多様な美を追求する姿勢を体現する、統一されたクリエイティブな手法へと融合されます。

ハイエンドウォッチ

「エクレティカ」の芸術的領域は、分野を超え、生きる芸術として時間が表現されるハイエンドウォッチメイキングの世界にも広がります。これらのタイムピースは、比類なきさまざまな色石、熟練の技によるジュエリークラフト、卓越性を誇るスイスのウォッチメイキングを通じ、ブルガリの折衷的なアイデンティティの全貌を体現しています。

ブルガリ ウォッチのプロダクト クリエイション エグゼクティブ クリエイターであるファブリツィオ・ボナマッサ・スティリアーニは次のようにコメントをよせています。

「『折衷主義』を表現の核とし、『エクレティカ』によりブルガリのクラフツマンシップとDNAを具現化しています。ブルガリが有する幅広いウォッチメイキングの専門性と、特徴的なジュエリーの伝統が、多様なスタイルの融合を実現しました」

ローマにおける天文学的起源へのオマージュである、ホワイトゴールド製の「ノッテ ステラータ ディーヴァ ドリーム ハイエンドウォッチ」は、紀元前753年に永遠なるローマの建国を見守った星空を蘇らせたタイムピースです。色石と貴金属により描かれたダイアルは、深いブラックのオパールディスクのきらめきと、スノーセットダイヤモンドとサファイアによる星空が組み合わされています。宇宙を想わせるこの光景は、さまざまなカットと色合いの色石が織りなす天の川と、細やかなイエローゴールドのラインが描く星図によりさらなる魅力がもたらされています。ブルガリのシグネチャーであるカボションカットを想わせるドーム型ガラスで覆われたダイアルは、あらゆる角度から覗きこんでも詩的で天体的な絵の世界を鑑賞できる効果を生み出しています。カラカラ浴場のモザイクから着想を得た象徴的なディーヴァ ドリームの扇のモチーフにインスパイアされたしなやかなブレスレットは、流れるような輝きとともに手首を包み込みます。自社製ムーブメント、BVP100 ピコリッシモキャリバーを搭載したこのウォッチは、ウォッチメイキングのサヴォアフェールによって、腕に纏うことができる美しい夜空を実現しています。

自然界と神話から生まれた傑作であるホワイトゴールド製「パヴォーネ ブレスレット ハイエンドウォッチ」は、ローマ美術の世界で何世紀にもわたり繰り返し登場するクジャク（イタリア語で「パヴォーネ」）への賛美です。ローマ神話の女神ユノの聖なる鳥であり、美と誇りの神聖なる守護の象徴であるクジャクに、ブルガリの折衷的視点を通して現代的で美しく活気に満ちた生命が吹き込まれました。その魅惑的な羽根は、躍動感と立体感のある色石により表現され、ブレスレットは幾何学模様と曲線が扇のような広がりを形づくり、ローマのカラカラ浴場のモザイクパターンを連想させます。

ダイアルを縁どる優美なクジャクの頭の部分は、ダイヤモンド、ルベライト、エメラルドが彩りと光を添えながら手首をしなやかに飾ります。ダイアルの下では自社製ムーブメントのBVP100 ピコリッシモキャリバーが時を刻み、圧倒的な存在感を放つ彫刻的タイムピースの中にジュエリーによるアートとウォッチメイキングのサヴォアフェールを融合させています。

絶え間なく変容するブルガリのアイコン、セルペンティに大胆な再解釈を加えたホワイトゴールド製「セルペンティ デア シークレット ハイエンドウォッチ」は、建築的表現をエレガンスと誘惑に満ちた新しい領域へと押し広げます。セルペンティの6角形の美的コードにインスパイアされたブレスレットが手首に流れるように巻き付きます。ひとつひとつのリンクが自然な曲線に沿い、構造を官能的なものに、幾何学を大胆な創造的なものへと変えていきます。蛇が脱皮をするがごとく、セルペンティも進化しますが、その伝説的魅力が色あせることはありません。エメラルドの瞳がセットされた蛇の頭には、パヴェダイヤモンドが瞬くダイアルが秘められており、時が生む神秘を体現しています。完璧なまでのこの建築的デザインのタイムピースは、洗練されたウォッチメイキングのサヴォアフェールから生まれた革新的な自社製手巻きムーブメント、BVP100 ピコリッシモキャリバーが搭載されています。永遠のアイコンの神秘が生んだ、熟練技術と、芸術、時を融合したシークレットウォッチです。

【製品概要】

「ノッテ ステラータ ディーヴァ ドリーム ハイエンドウォッチ」

品番：104324

価格：要お問い合わせ

ムーブメント：BVP100 ピコリッシモキャリバー、手巻き、厚さ2.50mm、約30時間パワーリザーブ、毎時21,600振動

ケース/ダイヤル：径38mm、バゲットプレシジョンカットダイヤモンド（約2.30ct）、ラウンドブリリアントカットダイヤモンド（約1.40ct）、ブリリアントカットブルーサファイア（約0.2ct）をあしらったホワイトゴールド製ケースとベゼルおよびリューズ、ラウンドカットブルーサファイアおよびアメシスト（約2.50ct）、ラウンドブリリアントカットダイヤモンド（約2.50ct）、ラウンドブリリアントカットロンドンブルートパーズ（約0.10ct）、カボションカットオーバルロンドンブルートパーズ（約0.90ct）、オーバルライトアメシスト（約0.30ct）、オーバルライトサファイア（約0.4ct）、オーバルロンドンブルートパーズ（約0.40ct）、カボションカットオーバルアメシスト（約0.60ct）、プリンセスカットロンドンブルートパーズ（約0.30ct）、ラウンドシェイプドアメシスト（約0.10ct）、ラウンドブリリアントカットタンザナイト（約0.10ct）、イエローゴールドをセットしたダイアル、ホワイトゴールドプレート針とダイヤモンドインデックスをセットしたブラックオパールのフライングダイアル

ブレスレット：ブリリアントカットダイヤモンド（約5.20ct）をセットしたホワイトゴールド製ブレスレット、フォールディングバックル

「パヴォーネ ブレスレット ハイエンドウォッチ」

品番：104164

価格：要お問い合わせ

ムーブメント：BVL100、ピコリッシモキャリバー、手巻きムーブメント、ムーブメント厚さ2.55mm、約30時間パワーリザーブ、毎時21,600振動

ケース/ダイヤル：径14mm、ホワイトゴールド製、ラウンドブリリアントカットダイヤモンド（約60.50ct)、バフトップルベライト（約3.80ct）、ペアシェイプルベライト（約3.50ct)、バフトップエメラルド（約1.40ct)、ラウンドブリリアントカットエメラルド（約0.20ct)、グリーン針

「セルペンティ デア シークレット ハイエンドウォッチ」

品番：104332

価格：要お問い合わせ

ムーブメント：BVP100 ピコリッシモキャリバー、手巻き、厚さ2.50mm、約30時間パワーリザーブ、毎時21,600振動

ケース/ダイヤル：径14mm、ブリリアントカットダイヤモンド、12石のナベットカットダイヤモンド（約4.20ct）、3石のマーキスカットエメラルド（約1.60ct）、2石のペアシェイプエメラルド（約0.70ct）、ブリリアントカットエメラルドをセットしたホワイトゴールド製ケース、1石のブリリアントカットエメラルド（約0.04ct)とダイヤモンドをセットしたホワイトゴールド製リューズ、ブリリアントカットダイヤモンドパヴェダイアル、グリーン針

ブレスレット：ブリリアントカットダイヤモンド、2石のカボションカットエメラルド（約0.20ct）をセットしたホワイトゴールド製ブレスレット

お問い合わせ先：ブルガリ ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/