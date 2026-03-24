手織りラグブランドterrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）デザイナーYOKO SHIBASAKIが、グループ展「Family Song」に参加。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344907/images/bodyimage1】
手織りラグブランド terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）デザイナーとして活動する YOKO SHIBASAKI は、2026年3月24日（火）より東京・駒込のギャラリー アーリーバードアクロスにて開催されるグループ展「Family Song」に参加いたします。
本展は、絵本作家、イラストレーター、デザイナー、画家など、ジャンルを越えた多彩な作家が集い、「Family Song」をテーマに制作した作品を展示する企画展です。会場では、原画展示のほか、ポストカードや絵本の販売も行われます。
■ 開催概要
・展覧会名：「Family Song」
・会期：2026年3月24日（火）～3月29日（日）
＊YOKO SHIBASAKI 在廊日：24日（火）、25日（水）、27日（金）、29日（日）
・時間：12:00～18:00
・会場：アーリーバードアクロス
（東京都豊島区駒込1-40-14 シティハウス駒込1F／JR駒込駅より徒歩2分）
Instagram：@earlybirdsacross
■ 会期中イベント
●「みんな兄弟です」チャンキー松本+西尾賢(ソボブキ)Live
チャンキー松本さんと西尾賢さんとのリサイタル切り絵芸、紙芝居、コミックソングetc…
老若男女たのしめる会になるかと思います。
お申し込みをお待ちしております。
時間:18:00～
参加費：2,500円 +1drink
(ちょこっとおつまみのご用意もあります。※参加費に含まれています。)
申込方法: アーリーバードアクロスさんのメール ebacross@gmail.com
または カワダクニコinstagram DMにて受付 @kawada_kuniko
● maruca coffee 出張営業
3月27日（金）、3月28日（土）
maruca coffee 公式サイト：https://marucacoffee.com/
Instagram：@maruca1208
●絵本の読み聞かせ（ゲリラ開催）
※ポストカードに作家のサインをご希望の場合、ギャラリー内で1,000円以上のお買い上げをお願いいたします。
■ YOKO SHIBASAKI について
学生の頃より版画や絵本作りに興味があり、詩や童話の空気感のようなものを絵で表したいとの思いから、色合いを活かした、暖かみのある、柔らかなイラストを得意とし、書籍、広告、雑貨、WEB等のイラストの制作を中心に幅広く活動中。 terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）では、テキスタイルデザインやライフ雑貨のイラストレーションなど多方面にさらなるクリエイティブな活動を展開しています。
■ terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）について
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」 terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）は、毎日を豊かにしてくれる「暮らしに映えるアイテム」にさりげなく出会える場所を目指しています。手仕事から生み出されるあたたかな温もりと、やわらかな彩り。テリエドソティエのラグやマットは、ヒマラヤの麓・ネパールの女性たちの手によって、羊毛を紡ぎ、染め、一点一点丁寧に「チベット結び」という伝統技法で織り上げられています。上質なウール100％で、夏はさらりと涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適にお使いいただけます。手仕事ならではの色の揺らぎや質感が、お部屋の印象をモダンかつあたたかくアップデートします。
【公式サイト・SNS】
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp/
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com/
Instagram：@terrier_de_sautille
【開催中のPOP UP ストア】
有隣堂 BASEGATE横浜関内店
2026年3月19日（木）- 4月9日（木）／10:00-17:00
https://www.yurindo.co.jp/basegate/
Instagram：@yurindo_basegat
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ソティエ 森野義隆
電話番号：03-6416-0766
メールアドレス：shop_tds@terrier-de-sautille.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344907/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ソティエ
手織りラグブランド terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）デザイナーとして活動する YOKO SHIBASAKI は、2026年3月24日（火）より東京・駒込のギャラリー アーリーバードアクロスにて開催されるグループ展「Family Song」に参加いたします。
本展は、絵本作家、イラストレーター、デザイナー、画家など、ジャンルを越えた多彩な作家が集い、「Family Song」をテーマに制作した作品を展示する企画展です。会場では、原画展示のほか、ポストカードや絵本の販売も行われます。
■ 開催概要
・展覧会名：「Family Song」
・会期：2026年3月24日（火）～3月29日（日）
＊YOKO SHIBASAKI 在廊日：24日（火）、25日（水）、27日（金）、29日（日）
・時間：12:00～18:00
・会場：アーリーバードアクロス
（東京都豊島区駒込1-40-14 シティハウス駒込1F／JR駒込駅より徒歩2分）
Instagram：@earlybirdsacross
■ 会期中イベント
●「みんな兄弟です」チャンキー松本+西尾賢(ソボブキ)Live
チャンキー松本さんと西尾賢さんとのリサイタル切り絵芸、紙芝居、コミックソングetc…
老若男女たのしめる会になるかと思います。
お申し込みをお待ちしております。
時間:18:00～
参加費：2,500円 +1drink
(ちょこっとおつまみのご用意もあります。※参加費に含まれています。)
申込方法: アーリーバードアクロスさんのメール ebacross@gmail.com
または カワダクニコinstagram DMにて受付 @kawada_kuniko
● maruca coffee 出張営業
3月27日（金）、3月28日（土）
maruca coffee 公式サイト：https://marucacoffee.com/
Instagram：@maruca1208
●絵本の読み聞かせ（ゲリラ開催）
※ポストカードに作家のサインをご希望の場合、ギャラリー内で1,000円以上のお買い上げをお願いいたします。
■ YOKO SHIBASAKI について
学生の頃より版画や絵本作りに興味があり、詩や童話の空気感のようなものを絵で表したいとの思いから、色合いを活かした、暖かみのある、柔らかなイラストを得意とし、書籍、広告、雑貨、WEB等のイラストの制作を中心に幅広く活動中。 terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）では、テキスタイルデザインやライフ雑貨のイラストレーションなど多方面にさらなるクリエイティブな活動を展開しています。
■ terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）について
「おうちの時間をゆったりと、ここちよく。」 terrier de sautillé（テリエ ド ソティエ）は、毎日を豊かにしてくれる「暮らしに映えるアイテム」にさりげなく出会える場所を目指しています。手仕事から生み出されるあたたかな温もりと、やわらかな彩り。テリエドソティエのラグやマットは、ヒマラヤの麓・ネパールの女性たちの手によって、羊毛を紡ぎ、染め、一点一点丁寧に「チベット結び」という伝統技法で織り上げられています。上質なウール100％で、夏はさらりと涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適にお使いいただけます。手仕事ならではの色の揺らぎや質感が、お部屋の印象をモダンかつあたたかくアップデートします。
【公式サイト・SNS】
公式オンラインショップ：https://sautiller.theshop.jp/
ブランドサイト：https://terrier-de-sautille.com/
Instagram：@terrier_de_sautille
【開催中のPOP UP ストア】
有隣堂 BASEGATE横浜関内店
2026年3月19日（木）- 4月9日（木）／10:00-17:00
https://www.yurindo.co.jp/basegate/
Instagram：@yurindo_basegat
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ソティエ 森野義隆
電話番号：03-6416-0766
メールアドレス：shop_tds@terrier-de-sautille.com
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配信元企業：株式会社ソティエ
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