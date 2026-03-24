【Tick Data Suite】バックテスト精度99.9％へ──“勝てるはずのEA”が崩れる本当の理由を解明する完全ガイド公開
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株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、MT4バックテストを実運用レベルへ引き上げる『Tick Data Suite完全ガイド』を公開しました。本ガイドはTick Data Suiteを活用し、実ティックデータ・可変スプレッド・スリッページ・GMT／DST補正を含む精度99.9％の検証環境を体系的に構築する方法を解説。バックテストとリアルの乖離に悩むトレード経験者に向け、“再現性ある投資判断”を実現するための具体的な戦略と実装手順を提示します。
■ なぜ「Tick Data Suite」が今、必要なのか
バックテストでは右肩上がり。
しかしリアルでは伸びない。
この経験を持つトレーダーは少なくありません。
原因はEAのロジックではなく、
検証精度にあります。
多くのMT4標準バックテストは、
・疑似ティック生成
・固定スプレッド前提
・スリッページ未考慮
・時間補正の不整合
という理想環境で行われています。
その結果、
バックテストと実運用の間に“見えないズレ”が生じます。
Tick Data Suiteは、そのズレを限界まで縮小します。
■ Tick Data Suiteとは何か
Tick Data Suiteは、
MT4ストラテジーテスターの拡張ツール。
最大の特徴は、
実ティックデータを使用した精度99.9％のバックテスト。
さらに、
? 可変スプレッド再現
? スリッページシミュレーション
? GMT／DST補正
? 高速最適化環境
を統合。
単なる精度向上ではなく、
“実運用一致率”を高める環境構築を可能にします。
■ トレード経験者が抱える3つの痛み
(1) バックテストを信じ切れない
(2) フォワードで崩れる
(3) ロットを上げられない
これらの共通点は、
検証への確信不足です。
Tick Data Suite完全ガイドでは、
この確信不足を解消するための具体策を提示します。
■ 精度99.9％がもたらす変化
精度が上がると、
・最大ドローダウンが現実的になる
・連敗構造が明確になる
・急変耐性が可視化される
結果として、
“想定内”の範囲が広がります。
この“想定内”が、
心理の安定を生みます。
■ なぜTick Data Suite完全ガイドなのか
ツールを導入するだけでは不十分です。
重要なのは、
・正しいデータ取得方法
・可変スプレッド設定
・スリッページ強度設計
・期間分割テスト戦略
・ロバスト性評価基準
これらを体系的に理解すること。
Tick Data Suite完全ガイドは、
導入から応用までを一貫して解説します。
■ 「勝てるEA探し」を終わらせる
多くのトレーダーは、
EAを探し続けます。
しかし本当に必要なのは、
EAを正しく評価できる環境です。
Tick Data Suiteは、
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、MT4バックテストを実運用レベルへ引き上げる『Tick Data Suite完全ガイド』を公開しました。本ガイドはTick Data Suiteを活用し、実ティックデータ・可変スプレッド・スリッページ・GMT／DST補正を含む精度99.9％の検証環境を体系的に構築する方法を解説。バックテストとリアルの乖離に悩むトレード経験者に向け、“再現性ある投資判断”を実現するための具体的な戦略と実装手順を提示します。
■ なぜ「Tick Data Suite」が今、必要なのか
バックテストでは右肩上がり。
しかしリアルでは伸びない。
この経験を持つトレーダーは少なくありません。
原因はEAのロジックではなく、
検証精度にあります。
多くのMT4標準バックテストは、
・疑似ティック生成
・固定スプレッド前提
・スリッページ未考慮
・時間補正の不整合
という理想環境で行われています。
その結果、
バックテストと実運用の間に“見えないズレ”が生じます。
Tick Data Suiteは、そのズレを限界まで縮小します。
■ Tick Data Suiteとは何か
Tick Data Suiteは、
MT4ストラテジーテスターの拡張ツール。
最大の特徴は、
実ティックデータを使用した精度99.9％のバックテスト。
さらに、
? 可変スプレッド再現
? スリッページシミュレーション
? GMT／DST補正
? 高速最適化環境
を統合。
単なる精度向上ではなく、
“実運用一致率”を高める環境構築を可能にします。
■ トレード経験者が抱える3つの痛み
(1) バックテストを信じ切れない
(2) フォワードで崩れる
(3) ロットを上げられない
これらの共通点は、
検証への確信不足です。
Tick Data Suite完全ガイドでは、
この確信不足を解消するための具体策を提示します。
■ 精度99.9％がもたらす変化
精度が上がると、
・最大ドローダウンが現実的になる
・連敗構造が明確になる
・急変耐性が可視化される
結果として、
“想定内”の範囲が広がります。
この“想定内”が、
心理の安定を生みます。
■ なぜTick Data Suite完全ガイドなのか
ツールを導入するだけでは不十分です。
重要なのは、
・正しいデータ取得方法
・可変スプレッド設定
・スリッページ強度設計
・期間分割テスト戦略
・ロバスト性評価基準
これらを体系的に理解すること。
Tick Data Suite完全ガイドは、
導入から応用までを一貫して解説します。
■ 「勝てるEA探し」を終わらせる
多くのトレーダーは、
EAを探し続けます。
しかし本当に必要なのは、
EAを正しく評価できる環境です。
Tick Data Suiteは、