【スパンモデル セミナー】FX経験者が直面する“なぜか勝てないトレード”の原因を解明｜AI分析×スパンモデルで相場構造を読み解く再現性トレード設計オンライン講座

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株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDトレード経験者を対象に、AI分析とスパンモデルを融合した「再現性あるトレード設計」を学べるオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、経験を積んでも結果が安定しないトレーダーの多くが直面する課題を相場構造の視点から解説。スパンモデルを用いた環境認識、エントリー・利確・損切りの判断基準、資金管理までを体系的に整理し、感覚トレードから脱却するための実践的なトレードフレームワークを提供します。

■ FX経験者が必ず直面する「結果が安定しない問題」

FXトレードを数年続けていると、多くのトレーダーがある疑問を抱きます。

「なぜ経験を積んでも結果が安定しないのか」

例えば次のような状態です。

・ある月は利益が大きく出る
・しかし翌月には利益を失う
・同じ手法なのに結果が変わる
・トレード判断に自信が持てない

つまり、

トレードの再現性がない

という状態です。

多くのトレーダーは、この原因を

・手法の問題
・経験不足
・メンタル

だと考えます。

しかし実際には、

問題の本質はそこではありません。

本当の原因は、

相場構造を理解していないこと

にあります。

■ トレード結果を左右する「相場環境」

FX市場は常に同じ状態ではありません。

相場には次のような

相場フェーズ

があります。

・トレンド発生
・トレンド拡大
・トレンド成熟
・レンジ相場
・トレンド転換

それぞれのフェーズによって、

有効なトレード戦略は大きく変わります。

しかし多くのトレーダーは、

この相場環境を理解しないまま
エントリーしてしまいます。

その結果、

・トレンド終盤でエントリー
・レンジ中央でエントリー
・転換直前でポジション

といった

優位性の低いトレード

が増えてしまいます。

■ 相場を理解する鍵「スパンモデル」

相場構造を理解するための分析手法として、

多くのトレーダーに注目されているのが

スパンモデル

です。

スパンモデルは、日本で開発された高度なテクニカル分析であり、

相場を

構造として分析

することができます。

具体的には、

・相場の方向性
・トレンドの強さ
・転換ポイント
・優位性のある局面