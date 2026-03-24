【スパンモデル セミナー】FX経験者が直面する“なぜか勝てないトレード”の原因を解明｜AI分析×スパンモデルで相場構造を読み解く再現性トレード設計オンライン講座
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344712/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDトレード経験者を対象に、AI分析とスパンモデルを融合した「再現性あるトレード設計」を学べるオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、経験を積んでも結果が安定しないトレーダーの多くが直面する課題を相場構造の視点から解説。スパンモデルを用いた環境認識、エントリー・利確・損切りの判断基準、資金管理までを体系的に整理し、感覚トレードから脱却するための実践的なトレードフレームワークを提供します。
■ FX経験者が必ず直面する「結果が安定しない問題」
FXトレードを数年続けていると、多くのトレーダーがある疑問を抱きます。
「なぜ経験を積んでも結果が安定しないのか」
例えば次のような状態です。
・ある月は利益が大きく出る
・しかし翌月には利益を失う
・同じ手法なのに結果が変わる
・トレード判断に自信が持てない
つまり、
トレードの再現性がない
という状態です。
多くのトレーダーは、この原因を
・手法の問題
・経験不足
・メンタル
だと考えます。
しかし実際には、
問題の本質はそこではありません。
本当の原因は、
相場構造を理解していないこと
にあります。
■ トレード結果を左右する「相場環境」
FX市場は常に同じ状態ではありません。
相場には次のような
相場フェーズ
があります。
・トレンド発生
・トレンド拡大
・トレンド成熟
・レンジ相場
・トレンド転換
それぞれのフェーズによって、
有効なトレード戦略は大きく変わります。
しかし多くのトレーダーは、
この相場環境を理解しないまま
エントリーしてしまいます。
その結果、
・トレンド終盤でエントリー
・レンジ中央でエントリー
・転換直前でポジション
といった
優位性の低いトレード
が増えてしまいます。
■ 相場を理解する鍵「スパンモデル」
相場構造を理解するための分析手法として、
多くのトレーダーに注目されているのが
スパンモデル
です。
スパンモデルは、日本で開発された高度なテクニカル分析であり、
相場を
構造として分析
することができます。
具体的には、
・相場の方向性
・トレンドの強さ
・転換ポイント
・優位性のある局面
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDトレード経験者を対象に、AI分析とスパンモデルを融合した「再現性あるトレード設計」を学べるオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、経験を積んでも結果が安定しないトレーダーの多くが直面する課題を相場構造の視点から解説。スパンモデルを用いた環境認識、エントリー・利確・損切りの判断基準、資金管理までを体系的に整理し、感覚トレードから脱却するための実践的なトレードフレームワークを提供します。
■ FX経験者が必ず直面する「結果が安定しない問題」
FXトレードを数年続けていると、多くのトレーダーがある疑問を抱きます。
「なぜ経験を積んでも結果が安定しないのか」
例えば次のような状態です。
・ある月は利益が大きく出る
・しかし翌月には利益を失う
・同じ手法なのに結果が変わる
・トレード判断に自信が持てない
つまり、
トレードの再現性がない
という状態です。
多くのトレーダーは、この原因を
・手法の問題
・経験不足
・メンタル
だと考えます。
しかし実際には、
問題の本質はそこではありません。
本当の原因は、
相場構造を理解していないこと
にあります。
■ トレード結果を左右する「相場環境」
FX市場は常に同じ状態ではありません。
相場には次のような
相場フェーズ
があります。
・トレンド発生
・トレンド拡大
・トレンド成熟
・レンジ相場
・トレンド転換
それぞれのフェーズによって、
有効なトレード戦略は大きく変わります。
しかし多くのトレーダーは、
この相場環境を理解しないまま
エントリーしてしまいます。
その結果、
・トレンド終盤でエントリー
・レンジ中央でエントリー
・転換直前でポジション
といった
優位性の低いトレード
が増えてしまいます。
■ 相場を理解する鍵「スパンモデル」
相場構造を理解するための分析手法として、
多くのトレーダーに注目されているのが
スパンモデル
です。
スパンモデルは、日本で開発された高度なテクニカル分析であり、
相場を
構造として分析
することができます。
具体的には、
・相場の方向性
・トレンドの強さ
・転換ポイント
・優位性のある局面