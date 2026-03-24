【調査報告】インスタのフォロワー購入・いいね購入は効果がある？日本人フォロワー購入の実態とInstagram運用への影響を整理
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SNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、インスタ運用に関する相談傾向をもとに、Instagramのフォロワー購入・いいね購入に関する実態について調査報告いたします。近年は「インスタ フォロワー購入」「Instagram 日本人フォロワー購入」「インスタ いいね購入」などの検索が増えており、フォロワー数やいいね数といった見た目の数字を短期間で増やす方法として関心が高まっています。
一方で、見た目の数字を増やす施策と、実際のアカウント価値や運用上の評価を高める施策は必ずしも一致しないという相談も多く寄せられています。本調査では、フォロワー購入やいいね購入がInstagramアカウントの運用、信頼性、表示面にどのような影響を与えるのかという点について整理しています。
■ 背景
Instagramをこれから伸ばしたい人の中には、フォロワー購入やいいね購入を、初期の見た目を整えるための近道として検討する人が一定数います。特に「日本人フォロワー購入」「減らないフォロワー購入」「おすすめのフォロワー購入サイト」といった検索には、単なる情報収集ではなく、実際に購入を検討している層も多く含まれていると考えられます。しかしInstagramは、単純なフォロワー数だけでなく、いいね、保存、シェアなどの反応シグナルを見てコンテンツの表示を判断していると案内しており、見た目の数字だけを増やしても運用成果に直結するとは限りません。
■ 調査概要
本調査は、アカバイに寄せられたInstagram運用、フォロワー購入、いいね購入、アカウント活用に関する相談内容をもとに、短期的な数字作りと長期的なアカウント運用価値の違いを整理したものです。
■ 調査結果
（１）「日本人フォロワー購入」をうたうサービスでも実態はない
相談の中で多いのは、「日本人フォロワーなら安全なのではないか」という意見です。しかし、日本人フォロワーとうたっているサービスであっても、実際には日本人風のプロフィールを設定しただけのアカウントや、更新履歴のないアカウントが大半を占めます。このようなフォロワーは投稿に対する反応がないだけでなく、プロフィール一覧を見た第三者からも不自然に見えてしまうことがあり、結果としてアカウント全体の信頼性に影響する可能性があります。
（２）いいね購入は、投稿単体の見栄えは整っても、長期的な運用改善にはつながりにくい
Instagramのおすすめ表示基準では、購入した「いいね」のような誤解を招く手法を繰り返すアカウントは、おすすめ対象から外れ、アカウント凍結のリスクを上げると案内されています。つまり、いいね購入は短期的な印象作りには見えても、発見欄やおすすめ面での継続的な露出拡大には逆効果となる可能性があります。
（３）第三者から見て「バレる」可能性がある
相談の中では、「購入したことは第三者に分かるのか」という不安も多く見られます。実際には、不自然なプロフィール画像、不自然なユーザー名、更新停止状態のアカウント、フォロワー数に対して反応が極端に少ない投稿などから、違和感を持たれるケースがあります。特に企業案件、店舗集客、採用、アフィリエイトなど、第三者から見られる機会が多い用途では、見た目の数字よりもアカウント全体の自然さをチェックする人も多いです。
■ 考察・まとめ
SNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、インスタ運用に関する相談傾向をもとに、Instagramのフォロワー購入・いいね購入に関する実態について調査報告いたします。近年は「インスタ フォロワー購入」「Instagram 日本人フォロワー購入」「インスタ いいね購入」などの検索が増えており、フォロワー数やいいね数といった見た目の数字を短期間で増やす方法として関心が高まっています。
一方で、見た目の数字を増やす施策と、実際のアカウント価値や運用上の評価を高める施策は必ずしも一致しないという相談も多く寄せられています。本調査では、フォロワー購入やいいね購入がInstagramアカウントの運用、信頼性、表示面にどのような影響を与えるのかという点について整理しています。
■ 背景
Instagramをこれから伸ばしたい人の中には、フォロワー購入やいいね購入を、初期の見た目を整えるための近道として検討する人が一定数います。特に「日本人フォロワー購入」「減らないフォロワー購入」「おすすめのフォロワー購入サイト」といった検索には、単なる情報収集ではなく、実際に購入を検討している層も多く含まれていると考えられます。しかしInstagramは、単純なフォロワー数だけでなく、いいね、保存、シェアなどの反応シグナルを見てコンテンツの表示を判断していると案内しており、見た目の数字だけを増やしても運用成果に直結するとは限りません。
■ 調査概要
本調査は、アカバイに寄せられたInstagram運用、フォロワー購入、いいね購入、アカウント活用に関する相談内容をもとに、短期的な数字作りと長期的なアカウント運用価値の違いを整理したものです。
■ 調査結果
（１）「日本人フォロワー購入」をうたうサービスでも実態はない
相談の中で多いのは、「日本人フォロワーなら安全なのではないか」という意見です。しかし、日本人フォロワーとうたっているサービスであっても、実際には日本人風のプロフィールを設定しただけのアカウントや、更新履歴のないアカウントが大半を占めます。このようなフォロワーは投稿に対する反応がないだけでなく、プロフィール一覧を見た第三者からも不自然に見えてしまうことがあり、結果としてアカウント全体の信頼性に影響する可能性があります。
（２）いいね購入は、投稿単体の見栄えは整っても、長期的な運用改善にはつながりにくい
Instagramのおすすめ表示基準では、購入した「いいね」のような誤解を招く手法を繰り返すアカウントは、おすすめ対象から外れ、アカウント凍結のリスクを上げると案内されています。つまり、いいね購入は短期的な印象作りには見えても、発見欄やおすすめ面での継続的な露出拡大には逆効果となる可能性があります。
（３）第三者から見て「バレる」可能性がある
相談の中では、「購入したことは第三者に分かるのか」という不安も多く見られます。実際には、不自然なプロフィール画像、不自然なユーザー名、更新停止状態のアカウント、フォロワー数に対して反応が極端に少ない投稿などから、違和感を持たれるケースがあります。特に企業案件、店舗集客、採用、アフィリエイトなど、第三者から見られる機会が多い用途では、見た目の数字よりもアカウント全体の自然さをチェックする人も多いです。
■ 考察・まとめ