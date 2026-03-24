RBCOMM(R)傘下のSKYWAVETMは、タイを拠点とするテクノロジーリーダーであるNauticommと提携し、グローバルなIoTパートナーエコシステムを拡大します。
バージニア州スターリング-2026年3月20日-ORBCOMM(R)の企業であるSKYWAVETMは、タイに拠点を置く船舶監視およびスマートユーティリティソリューションのプロバイダーであるNauticommが、SKYWAVE Connectパートナープログラムのアセントパートナーとして参加したことを本日発表しました。この提携により、SKYWAVEは信頼性の高いIoT接続の需要が高まる東南アジアの海事市場でさらにリーチを拡大しています。
「NAUTICOMMをSKYWAVEの最新のアセントパートナーとして歓迎できることを大変嬉しく思います」とSKYWAVE社長のデイビッド・ロスコー氏は述べました。「アセントパートナーは、戦略的市場での展開拡大を進める高パフォーマンスのソリューションプロバイダーを代表しています。Nauticommの実績は、SKYWAVEの統合されたデバイス、接続性、アプリケーション支援ツールを基盤としたIoTソリューションの市場機会を示しています。」
アセントパートナーはSKYWAVEの最新技術、専任のエンジニアリングサポート、強化された営業・マーケティングリソースを優先的に利用し、ミッションクリティカルなIoTソリューションの開発とスケールアップを加速させます。
Nauticommのマネージングディレクター、カチェン・アルサイパニット氏は「私たちは長年にわたりSKYWAVEと提携しています。アセントパートナーシップを通じて提供される強化された技術サポートと共同開発リソースにより、より高度なIoTソリューションをより迅速に市場に投入できます。アセントパートナーとなることで、東南アジアの産業分野で増大する船舶監視およびスマートユーティリティソリューションの需要により良く対応できる立場に就くことになります。」
SKYWAVE Connectエコシステムは、500以上のグローバルパートナーからなるネットワークに、高付加価値で低データでミッションクリティカルなアプリケーション向けのインテリジェントインフラを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを加速させるという同社の使命を支援しています。
SKYWAVEについて
SKYWAVETMはORBCOMM(R)の企業であり、IoTソリューションの実現技術を提供するグローバルなプロバイダーです。私たちは、ソリューションプロバイダー、システムインテグレーター、OEMが衛星およびセルラー管理のIoTネットワークと完全なアプリケーションイネーブルメントプラットフォームを通じて顧客にサービスを提供する支援を行っています。私たちは、目的に特化したデバイス、データ自動化、接続サービスの完全統合エコシステムを提供し、高信頼性で低データ対応のソリューションを実現します。SKYWAVEは、IoTが輸送、農業、石油・ガス、海運産業向けのミッションクリティカルなアプリケーションを支えます。
Nauticommについて
Nauticommは、資産追跡・監視システムを専門とする通信技術のプロバイダーであり、東南アジア地域の顧客にサービスを提供しています。2015年に設立された同社は、国際基準を満たす高品質な製品とソフトウェアサービスの提供に一貫して注力してきました。過去9年間、Nauticommは顧客の進化するニーズに応えるため、新たなソリューションとサービスを継続的に開発し、彼らの目標や事業方向性に沿ったものを確保しています。
オーブコムメディア連絡先
オーブコムジャパン問い合わせ窓口
03-3526-6320
mail@orbcomm.co.jp
https://www.orbcomm.com/
配信元企業：オーブコムジャパン株式会社
「NAUTICOMMをSKYWAVEの最新のアセントパートナーとして歓迎できることを大変嬉しく思います」とSKYWAVE社長のデイビッド・ロスコー氏は述べました。「アセントパートナーは、戦略的市場での展開拡大を進める高パフォーマンスのソリューションプロバイダーを代表しています。Nauticommの実績は、SKYWAVEの統合されたデバイス、接続性、アプリケーション支援ツールを基盤としたIoTソリューションの市場機会を示しています。」
アセントパートナーはSKYWAVEの最新技術、専任のエンジニアリングサポート、強化された営業・マーケティングリソースを優先的に利用し、ミッションクリティカルなIoTソリューションの開発とスケールアップを加速させます。
Nauticommのマネージングディレクター、カチェン・アルサイパニット氏は「私たちは長年にわたりSKYWAVEと提携しています。アセントパートナーシップを通じて提供される強化された技術サポートと共同開発リソースにより、より高度なIoTソリューションをより迅速に市場に投入できます。アセントパートナーとなることで、東南アジアの産業分野で増大する船舶監視およびスマートユーティリティソリューションの需要により良く対応できる立場に就くことになります。」
SKYWAVE Connectエコシステムは、500以上のグローバルパートナーからなるネットワークに、高付加価値で低データでミッションクリティカルなアプリケーション向けのインテリジェントインフラを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを加速させるという同社の使命を支援しています。
SKYWAVEについて
SKYWAVETMはORBCOMM(R)の企業であり、IoTソリューションの実現技術を提供するグローバルなプロバイダーです。私たちは、ソリューションプロバイダー、システムインテグレーター、OEMが衛星およびセルラー管理のIoTネットワークと完全なアプリケーションイネーブルメントプラットフォームを通じて顧客にサービスを提供する支援を行っています。私たちは、目的に特化したデバイス、データ自動化、接続サービスの完全統合エコシステムを提供し、高信頼性で低データ対応のソリューションを実現します。SKYWAVEは、IoTが輸送、農業、石油・ガス、海運産業向けのミッションクリティカルなアプリケーションを支えます。
Nauticommについて
Nauticommは、資産追跡・監視システムを専門とする通信技術のプロバイダーであり、東南アジア地域の顧客にサービスを提供しています。2015年に設立された同社は、国際基準を満たす高品質な製品とソフトウェアサービスの提供に一貫して注力してきました。過去9年間、Nauticommは顧客の進化するニーズに応えるため、新たなソリューションとサービスを継続的に開発し、彼らの目標や事業方向性に沿ったものを確保しています。
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