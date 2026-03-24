RBCOMM(R)傘下のSKYWAVETMは、タイを拠点とするテクノロジーリーダーであるNauticommと提携し、グローバルなIoTパートナーエコシステムを拡大します。

RBCOMM(R)傘下のSKYWAVETMは、タイを拠点とするテクノロジーリーダーであるNauticommと提携し、グローバルなIoTパートナーエコシステムを拡大します。