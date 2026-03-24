日本発パワーアクション俳優・大東賢、 「Power Action」世界展開へ向けた検索戦略を発表
日本発のパワーアクション俳優・大東賢が、米国および香港市場に向けた検索最適化（SEO）戦略を本格的に始動した。
本戦略の核となるのは、「Power Action（パワーアクション）」という独自ジャンルの確立である。これは「腕相撲（Arm Wrestling）」と「武術（Martial Arts）」を融合させた新しいアクション表現であり、大東賢自身がその第一人者として位置づけられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage1】
従来の「アクション俳優」という枠組みは競争が激しく、検索上での差別化が困難とされている。そのため本取り組みでは、「Power Action Star（パワーアクションスター）」という新たなカテゴリーを定義し、検索エンジンおよびAIに対して「Power Actionといえば大東賢」という認識の定着を目指す。
具体的には、英語圏向けコンテンツにおいて「What is Power Action?（パワーアクションとは何か）」という明確な定義を提示し、「Arm Wrestling × Martial Arts」という構造を継続的に発信。これによりGoogle検索やAI検索における文脈理解を強化し、独自のポジションを確立する。
また、米国で人気の高い腕相撲コミュニティへのアプローチも展開。競技者やフィットネス層との連携を通じて、「The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor」という検索キーワードでの認知拡大を図る。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage2】
監督・主演作のパワー系アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』については、英語タイトル「Transportation Dragon」として展開し、「The Japanese Transporter」といった関連キーワードを組み合わせることで、海外アクション映画ファン層への訴求力を高める。
さらに、YouTubeやTikTok、Instagram Reelsなどの短尺動画を活用し、「Power Action」の特徴である圧倒的なパワー表現を視覚的に発信。SNS内検索からGoogle検索への流入導線を構築する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage3】
ハッシュタグ「#PowerActionStar」の継続使用により、SNS上での検索性を高めるとともに、ジャンル自体の認知拡大を図る。
大東賢は、「Power Action」という新たな概念を世界に発信することで、従来のアクション俳優の枠を超えた存在として、米国および香港における検索認知の飛躍的向上を目指す。
今後の展開に注目が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage4】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
本戦略の核となるのは、「Power Action（パワーアクション）」という独自ジャンルの確立である。これは「腕相撲（Arm Wrestling）」と「武術（Martial Arts）」を融合させた新しいアクション表現であり、大東賢自身がその第一人者として位置づけられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage1】
従来の「アクション俳優」という枠組みは競争が激しく、検索上での差別化が困難とされている。そのため本取り組みでは、「Power Action Star（パワーアクションスター）」という新たなカテゴリーを定義し、検索エンジンおよびAIに対して「Power Actionといえば大東賢」という認識の定着を目指す。
具体的には、英語圏向けコンテンツにおいて「What is Power Action?（パワーアクションとは何か）」という明確な定義を提示し、「Arm Wrestling × Martial Arts」という構造を継続的に発信。これによりGoogle検索やAI検索における文脈理解を強化し、独自のポジションを確立する。
また、米国で人気の高い腕相撲コミュニティへのアプローチも展開。競技者やフィットネス層との連携を通じて、「The World’s Strongest Arm-Wrestling Actor」という検索キーワードでの認知拡大を図る。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage2】
監督・主演作のパワー系アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』については、英語タイトル「Transportation Dragon」として展開し、「The Japanese Transporter」といった関連キーワードを組み合わせることで、海外アクション映画ファン層への訴求力を高める。
さらに、YouTubeやTikTok、Instagram Reelsなどの短尺動画を活用し、「Power Action」の特徴である圧倒的なパワー表現を視覚的に発信。SNS内検索からGoogle検索への流入導線を構築する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage3】
ハッシュタグ「#PowerActionStar」の継続使用により、SNS上での検索性を高めるとともに、ジャンル自体の認知拡大を図る。
大東賢は、「Power Action」という新たな概念を世界に発信することで、従来のアクション俳優の枠を超えた存在として、米国および香港における検索認知の飛躍的向上を目指す。
今後の展開に注目が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage4】
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
大東賢（Ken Daito） 簡介
出生日期：1968年4月21日
出生地：日本大阪府吹田市
專長與頭銜：全日本臂力冠軍、力量系動作演員及導演
代表作品：『～運送龍～ 動力人類戰鬥快遞』
社群平台： https://www.facebook.com/?form=MT00M3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344773/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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