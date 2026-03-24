シリーズ累計11万枚突破！ popomiの抗菌もちもちプレイマットに新カラー＆選べる厚みが登場
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、「抗菌もちもちプレイマット」の新カラーおよび新たな厚みをラインナップを追加し販売開始いたしました。本商品は、お子さまの転倒時の衝撃をやさしく吸収する“もちもち”のクッション性と、暮らしになじむデザイン性を両立したプレイマットです。今回、新たなカラーと、より選びやすい厚みを加え、幅広いご家庭のニーズに対応いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344884/images/bodyimage1】
【衝撃吸収・防音・清潔性。“もちもち”が選ばれる理由】
赤ちゃんは転びやすく、まだ身体のバランスも安定していないため、日常の中で思わぬ衝撃を受けてしまうこともあります。また、集合住宅などでは足音や物音による階下への配慮に悩む声も多く聞かれます。popomiの「抗菌もちもちプレイマット」は、そんなご家庭の不安に寄り添う存在として生まれました。やわらかく弾力のある“もちもち”のクッション構造が、転倒時の衝撃をやさしく吸収し、赤ちゃんの体への負担を軽減します。
さらに、防音性にも配慮した設計により、日常の生活音をやわらげ、家族みんなが安心して過ごせる空間づくりをサポートします。抗菌仕様に加え、生活防水機能により、よだれや吐き戻しなどもサッと拭き取ることができ、清潔に使いやすい点も特長です。
こうした安心感と毎日の使いやすさが支持され、販売開始から約2年でシリーズ累計11万枚を突破しました（2026年3月時点）。
【暮らしに寄り添う、新カラーと選べる厚みラインナップ】
今回のリニューアルでは、新カラーの「テラゾ＆ライトベージュ」が登場。やさしい色合いとさりげないデザインで、リビングや子ども部屋など、さまざまな空間に自然になじみます。リバーシブル設計となっており、シーンやインテリアに合わせて使い分けが可能です。
また、新たに厚さ1.2cmのタイプを追加。従来の厚み1.6cmとあわせて選べるようになったことで、設置場所や用途、生活スタイルに応じた選択がしやすくなりました。
サイズ展開も豊富に取り揃え、家族の暮らしにフィットする一枚をお選びいただけます。安全性だけでなく、日々の空間に調和するデザインと使いやすさを両立したプレイマットです。
■商品概要
商品名：抗菌もちもちプレイマット
定価： 9,800円～22,800円（税込）
サイズ/重量：
・140×100×1.2cm（3.8kg）
・140×200×1.2cm（7.4kg）
・140×240×1.2cm（8.8kg）
・140×200×1.6cm（10.7kg）
素材：PVC（塩化ビニル）
カラー：11色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-pvc140200-js.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344884/images/bodyimage2】
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344884/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344884/images/bodyimage1】
【衝撃吸収・防音・清潔性。“もちもち”が選ばれる理由】
赤ちゃんは転びやすく、まだ身体のバランスも安定していないため、日常の中で思わぬ衝撃を受けてしまうこともあります。また、集合住宅などでは足音や物音による階下への配慮に悩む声も多く聞かれます。popomiの「抗菌もちもちプレイマット」は、そんなご家庭の不安に寄り添う存在として生まれました。やわらかく弾力のある“もちもち”のクッション構造が、転倒時の衝撃をやさしく吸収し、赤ちゃんの体への負担を軽減します。
さらに、防音性にも配慮した設計により、日常の生活音をやわらげ、家族みんなが安心して過ごせる空間づくりをサポートします。抗菌仕様に加え、生活防水機能により、よだれや吐き戻しなどもサッと拭き取ることができ、清潔に使いやすい点も特長です。
こうした安心感と毎日の使いやすさが支持され、販売開始から約2年でシリーズ累計11万枚を突破しました（2026年3月時点）。
【暮らしに寄り添う、新カラーと選べる厚みラインナップ】
今回のリニューアルでは、新カラーの「テラゾ＆ライトベージュ」が登場。やさしい色合いとさりげないデザインで、リビングや子ども部屋など、さまざまな空間に自然になじみます。リバーシブル設計となっており、シーンやインテリアに合わせて使い分けが可能です。
また、新たに厚さ1.2cmのタイプを追加。従来の厚み1.6cmとあわせて選べるようになったことで、設置場所や用途、生活スタイルに応じた選択がしやすくなりました。
サイズ展開も豊富に取り揃え、家族の暮らしにフィットする一枚をお選びいただけます。安全性だけでなく、日々の空間に調和するデザインと使いやすさを両立したプレイマットです。
■商品概要
商品名：抗菌もちもちプレイマット
定価： 9,800円～22,800円（税込）
サイズ/重量：
・140×100×1.2cm（3.8kg）
・140×200×1.2cm（7.4kg）
・140×240×1.2cm（8.8kg）
・140×200×1.6cm（10.7kg）
素材：PVC（塩化ビニル）
カラー：11色展開（詳細は商品ページをご覧ください）
販売サイト：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-pvc140200-js.html
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■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344884/images/bodyimage3】
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、韓国子供服 自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社A-YO商事 担当：大池
TEL：048-424-4778 FAX：048-430-7158 e-mail：pr@a-yocorp.com
配信元企業：株式会社A-YO商事
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