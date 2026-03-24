米国への化学品輸出に関わる法規制対応実務（基礎編）セミナー 5/12（火）［オンライン］
エンバイロメント・ジャパン株式会社 代表 玉虫 完次様をお迎えし、米国への化学品輸出に関わる法規制対応実務や新規化学物質の申請・登録に必要な情報整理の進め方や、申請書類作成の具体的な手順についても解説致します。
ハニカムテクノリサーチは一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会(ICPCA)とともに、
以下の内容でセミナーを開催いたします。
エンバイロメント・ジャパン株式会社 代表 玉虫 完次様をお迎えし、
米国への化学品輸出に関わる法規制対応実務についてご講演いただきます。
■本講座のポイント
米国へ商業用の化学品や成形品を輸出する際に必要となる準備資料、輸出時に求められる情報、
および 関連する米国法規制への適合性を確認する方法について解説をします。
さらに、新規化学物質の申請・登録に必要な情報整理の進め方や、申請書類作成の具体的な手順についても説明をします。
本セミナーでは、次の内容を中心に取り上げます。
- 米国の主要規制の概要
- EPA（米国環境保護庁）による各種規制
- TSCA（有害物質規制法）
- SDS（安全データシート）およびラベル表示要件
- 輸出に必要な社内体制の整備方法
- 実務でつまずきやすいポイントとその対策
米国向け輸出に関わる担当者が、必要な準備と規制対応を体系的に理解できる内容になります。
専門知識がなくても理解できるよう、丁寧に解説いたします。
■本講習会で得られる知識
●米国向け輸出に必要な情報が体系的に理解できる
●自社製品が規制対象かどうか判断するための視点が身につく
●必要書類の準備方法や申請手続きの流れが分かる
●実務で役立つノウハウ
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
5月11日（月）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：4月28日（火）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344883/images/bodyimage1】
【日 時】2026年05月12日（火）13:30-16:30（開場時間13：15）
【テーマ】米国への化学品輸出に関わる法規制対応実務（基礎編）5/12（火）［オンライン］
【要 旨】
1. 米国向け輸出の全体のイメージ
1.1 化学品や成形品を米国へ輸出するときの基本的な進め方
1.2 必要な情報がどの段階で必要になるか
1.3 何からはじめればよいか
2. 米国の主要法規制の基礎知識
2.1 「連邦法と州法の体系」とは
2.2 EPA（環境保護庁）の役割
2.3 TSCA（有害物質規制法）の考え方
2.4 SDS（安全データシート）やラベル表示の要件
2.5 カリフォルニア州プロポジション65の暴露警告ラベルの要件
2.6 規制対象か否かを判断するためのノウハウ
3. 米国輸出に必要な資料の準備方法
3.1 化学物質情報や製品情報の管理方法
3.2 SDS、成分表、用途情報などの作成および確認ポイント
3.3 社内での体制－どの情報を誰が管理すべきか
ハニカムテクノリサーチは一般社団法人 日本国際コンプライアンス推進認定協会(ICPCA)とともに、
以下の内容でセミナーを開催いたします。
エンバイロメント・ジャパン株式会社 代表 玉虫 完次様をお迎えし、
米国への化学品輸出に関わる法規制対応実務についてご講演いただきます。
■本講座のポイント
米国へ商業用の化学品や成形品を輸出する際に必要となる準備資料、輸出時に求められる情報、
および 関連する米国法規制への適合性を確認する方法について解説をします。
さらに、新規化学物質の申請・登録に必要な情報整理の進め方や、申請書類作成の具体的な手順についても説明をします。
本セミナーでは、次の内容を中心に取り上げます。
- 米国の主要規制の概要
- EPA（米国環境保護庁）による各種規制
- TSCA（有害物質規制法）
- SDS（安全データシート）およびラベル表示要件
- 輸出に必要な社内体制の整備方法
- 実務でつまずきやすいポイントとその対策
米国向け輸出に関わる担当者が、必要な準備と規制対応を体系的に理解できる内容になります。
専門知識がなくても理解できるよう、丁寧に解説いたします。
■本講習会で得られる知識
●米国向け輸出に必要な情報が体系的に理解できる
●自社製品が規制対象かどうか判断するための視点が身につく
●必要書類の準備方法や申請手続きの流れが分かる
●実務で役立つノウハウ
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
5月11日（月）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：4月28日（火）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344883/images/bodyimage1】
【日 時】2026年05月12日（火）13:30-16:30（開場時間13：15）
【テーマ】米国への化学品輸出に関わる法規制対応実務（基礎編）5/12（火）［オンライン］
【要 旨】
1. 米国向け輸出の全体のイメージ
1.1 化学品や成形品を米国へ輸出するときの基本的な進め方
1.2 必要な情報がどの段階で必要になるか
1.3 何からはじめればよいか
2. 米国の主要法規制の基礎知識
2.1 「連邦法と州法の体系」とは
2.2 EPA（環境保護庁）の役割
2.3 TSCA（有害物質規制法）の考え方
2.4 SDS（安全データシート）やラベル表示の要件
2.5 カリフォルニア州プロポジション65の暴露警告ラベルの要件
2.6 規制対象か否かを判断するためのノウハウ
3. 米国輸出に必要な資料の準備方法
3.1 化学物質情報や製品情報の管理方法
3.2 SDS、成分表、用途情報などの作成および確認ポイント
3.3 社内での体制－どの情報を誰が管理すべきか