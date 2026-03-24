㈱ÌÚ´Ä¤ÎÅÎ(¤³¤ï¤Î¤â¤ê) »ÍÁÒ¹©¾ì¡ÊÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¡Ë¡¢Áà¶È³«»Ï
¡¡½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§¸÷µÈ ÉÒÏº¡¡ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿°Ê²¼¡¢½»Í§ÎÓ¶È¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ´Ä¤ÎÅÎ¡Ê¼ÒÄ¹¡§°Â±Ê Í§½¼¡¡ËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¡¿°Ê²¼¡¢ÌÚ´Ä¤ÎÅÎ¡Ë¤Ï3·î24Æü¡¢¤¤¤ï¤»Ô¤Ë¿·Àß¤·¤¿»ÍÁÒ¹©¾ì¤ÎÁà¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á³«¶È¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤»ÍÁÒÃæ³Ë¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤Ç¹ñ»º¥¹¥®¤òÃæ¿´¤ËÀ½ºà¤äÌÚºà²Ã¹©ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£¹ñ»ººà¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¹ñÆâ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤ÈÌÚºà»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Í§ÎÓ¶È¤ÏÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖMission TREEING 2030¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÚºà¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍºÇÂç²½¤È¹ñ»ººà¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌÚºà¥³¥ó¥Ó¥Êー¥È¡ö¤ÎÀßÎ©¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÌÚ´Ä¤ÎÅÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÌÚºà¥³¥ó¥Ó¥Êー¥ÈÀßÎ©¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÚ´Ä¤ÎÅÎ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨Â¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÌÚºà¥³¥ó¥Ó¥Êー¥ÈÀßÎ©¤òÄÌ¤¸¡¢2030Ç¯¤ÎÌÚºà¥³¥ó¥Ó¥Êー¥È¹ñ»ººà»ÈÍÑÎÌ100Ëüm³Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡öÌÚºà¥³¥ó¥Ó¥Êー¥È¡§ÌÚºàÍøÍÑ¤«¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÍøÍÑ¡¢¥±¥ß¥«¥ëÍøÍÑ¤Þ¤Ç²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÌÚºà³èÍÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹´ü¤ÎÃºÁÇ¸ÇÄê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ¤«¤é½Ðºà¤µ¤ì¤ë¸¶ÌÚ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤¤¤ë¥«¥¹¥±ー¥ÉÍøÍÑ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÄãµéºà¤äÃ¼ºà¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áÌÚºà²Ã¹©»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¢£»ÍÁÒ¹©¾ì³µÍ×
¡¡»ÍÁÒ¹©¾ì¤Ï¥¹¥®¤ÎÃæÂç·ÂÌÚ¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¹ñ»ººà¤ÎÀ½ºà¡¦²Ã¹©¤òÃ´¤¤¡¢¼ç¤Ë¥Äー¥Ð¥¤¥Õ¥©ー½»Âð¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¹½Â¤ÍÑÀ½ºà¡Ê¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥óºà¡Ë¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£¸¶ÌÚÃÖ¤¾ì¡¢ÁªÌÚ¥ê¥ó¥°¥Ðー¥«ー¢¨¡¢À½ºàÅï¡¢Å·´¥ºàÃÖ¾ì¡¢´¥Áçµ¡¡¦¥Ü¥¤¥éー¡¢²Ã¹©Åï¡¢¥Á¥Ã¥×¡¦¤ª¤¬¥äー¥É¤Î³Æ»ÜÀß¤Ç¹½À®¤·¡¢¸¶ÌÚ¼õ¤±Æþ¤ì¤«¤é²Ã¹©¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿À¸»ºÂÎÀ©¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££³D¥¹¥¥ã¥Êー¤Ç¥¹¥®´ÝÂÀ¤ÎÂÀ¤µ¤òÂ¬Äê¤·¤ÆÀÚÃÇÌÌ¤ò·èÄê¡¢ÌÚºà¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¹©Äø¤òÁ´¼«Æ°²½¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÇ¿·±Ô¤ÎÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÊÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼çÍ×¸¶ÎÁ¤ÏÊ¡Åç¸©»ººà¤Ç¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Î¸¶ÌÚ¼ûµë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÃÊ³¬Åª¤Ë½¸ºàÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢Ç¯´Ö¸¶ÌÚÅêÆþÎÌ110,000m³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ÁªÌÚ¥ê¥ó¥°¥Ðー¥«ー¡§ÂÀ¤µ¡¦Ä¹¤µ¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë´ÝÂÀ¤ò¼«Æ°¤ÇÂ¬Äê¡¢»ÅÊ¬¤±¤·Èé¤ò¤à¤¯ÀßÈ÷
¢£»ö¶È¤Î¤Í¤é¤¤
¡¡»ÍÁÒ¹©¾ì¤ÏÍ¢Æþºà»ÈÍÑÈæÎ¨¤Î¹â¤¤½»ÂðÉôºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ»ººà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ñ»ººàÈæÎ¨¤¬Äã¤¤¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥óºà¤Î¹ñ»ººà²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¿·Àß½»ÂðÃå¹©¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹ñ»ººà¤Î»ÈÍÑÈæÎ¨¤ò¹â¤á¹ñ»º¸¶ÌÚ¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤ò°ìÄêÎÌÊÝ¤Á¡¢¥¦¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÍÍ¤Ê³°ÅªÍ×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º°ÂÄêÅª¤Ë¹½Â¤ºà¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Í§ÎÓ¶È¤ÈÂçÅì·úÂ÷¤Ï2025Ç¯2·î¤Ë¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´ðËÜ¹ç°Õ¤·¡¢Äó·È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÂçÅì·úÂ÷¤Ï½»Í§ÎÓ¶È»Ò²ñ¼Ò¤ÎÌÚ´Ä¤ÎÅÎ¤Ë½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½Â¤¤·¤¿¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥óºà¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÂçÅì·úÂ÷¤Î´ØÅì¡¦ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤ÎÊª·ï¤Ê¤É¤Ë¶¡µë¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÚ´Ä¤ÎÅÎ¤ÏÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓ»ñ¸»¤Î¹¹¤Ê¤ëÍ¸ú³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¹ñ»ººà¤ò°ÂÄêÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¤òÈ²¤Ã¤Æ¡¢¿¢¤¨¤Æ¡¢°é¤Æ¤Æ¡¢»È¤¦¤³¤È¤Ç¿¹ÎÓ¤Î¼ãÊÖ¤ê¤òÂ¥¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£Àî¾å¤Î»³¸µ¤äÁÇºàÀ¸»º²ñ¼Ò¤¬¸¶ÌÚ¤ò¶¡µë¤·¡¢ÀîÃæ¤ÎÀ½ºà¹©¾ì¡¦¥×¥ì¥«¥Ã¥È¹©¾ì¤ò·Ð¤ÆÀî²¼¤Î½»Âð¥áー¥«ー¤Ø¤ÈÀ½ºàÉÊ¡¦ÌÚºà²Ã¹©ÉÊ¤¬Î®ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÃÏ°è¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¨¶È¤·¤Ê¤¬¤é¶¯²½¤·ÌÚºà»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½»Í§ÎÓ¶È¥°¥ëー¥×¤Ï¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤«¤éÌÚºà·úºà¤ÎÀ½Â¤¡¦Î®ÄÌ¡¢¸Í·ú½»Âð¡¦ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÀÁÉé¤äÉÔÆ°»º³«È¯¡¢ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¤Þ¤Ç¡ÖÌÚ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖMission TREEING 2030¡×¤Ç¤Ï½»Í§ÎÓ¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ÎCO2µÛ¼ýÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÉáµÚ¤ÇÃºÁÇ¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ÇÄê¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â·úÃÛ¤Ç¤ÎÌÚºà¡¦ÌÚºàÍ³ÍèÁÇºà¤ÎÍøÍÑ¤ÈÂ¾ºàÎÁ¤«¤éÌÚ¤Ø¤ÎÂåÂØ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÚ´Ä¤ÎÅÎ¡¡³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÌÚ´Ä¤ÎÅÎ¡Ê¤³¤ï¤Î¤â¤ê¡Ë¡¿URL¡§¡¡https://www.kowanomori.co.jp/¡¡¡¡¡¡¡¡
½êºßÃÏ¡§Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô»ÍÁÒÄ®»ú·ªÌÚºî192-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°Â±Ê¡¡Í§½¼
»ñËÜ¶â¡§1,390,000Àé±ß
À½Â¤µòÅÀ¡§»ÍÁÒ¹©¾ì¡¡Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô»ÍÁÒÄ®»ú·ªÌÚºî192-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñ»ººà¤ÎÀ½ºàµÚ¤Ó²Ã¹©¡¢¼ç¤Ë¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥óºà¤ÎÀ½Â¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅòËÜ¹©¾ì¡¡Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¾ïÈØ²¼Á¥ÈøÄ®¹º½Ðºî179-1
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¸À®ºà¤ÎÀ½Â¤
½Ð»ñ²ñ¼Ò¡§½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹±±É»ñºà³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂçÅì·úÂ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÏÂÅÄÌÚºàÍ¸Â²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2023Ç¯11·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹ñ»ººà¤ÎÀ½ºà¡¦²Ã¹©µÚ¤Ó¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢½¸À®ºà¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä