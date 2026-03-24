【2026年最新】体型加工アプリおすすめ5選｜写真を自然に痩せて見せるコツ
Tenorshare社が提供するAI写真加工ツール「Tenorshare PixPretty」は、2026年3月20日（金）に最新バージョンが発表されました。今回のアップデートでは、人物全体のバランスを整える加工機能も強化され、より自然な仕上がりの写真編集が可能になりました。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/AdvdW
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343903/images/bodyimage1】
SNSに写真を投稿しようとしたとき、「なんだか太って見える」「実物より脚が短く写っている気がする」と感じたことはありませんか？鏡では気にならなかったのに、写真を見てショックを受けた…という経験がある人も多いでしょう。そんなときに役立つのが体型加工アプリです。最近のアプリは、無理に細くするのではなく、自然なバランスで体型を整えられるのが特徴。ウエストを少し引き締めたり、脚のラインを整えたりするだけでも、写真の印象は大きく変わります。
ただし、加工をやりすぎると背景が歪んだり、不自然な仕上がりになってしまうこともあります。SNSで好印象な写真にするためには、「自然に見える補正」を意識することが大切です。この記事では、おすすめの体型加工アプリや、写真を自然に痩せて見せる具体的な方法を分かりやすく解説します。自分らしさを残しながら、少しだけ理想に近づけたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
Part1. 体型加工アプリおすすめ5選
ここでは、自然に体型を補正できる体型加工アプリを厳選して紹介します。単に細く見せるだけでなく、「違和感なく整える」ことができるかどうかを基準に選びました。
(1) Tenorshare PixPretty|自然な体型補正＋写真全体のバランスも整えられる万能ツール
まず紹介したいのがTenorshare PixPrettyです。体型補正だけでなく、肌補正や明るさ調整まで一括で仕上げられるのが大きな強みです。PixPrettyはAIによる自動補正機能が優秀で、人物を認識したうえで自然なラインに整えてくれます。ウエストや脚を細くする加工も、スライダー操作で微調整できるため、「やりすぎ感」が出にくいのが特徴です。さらに、
★ 美肌補正と同時に体型補正ができる
★ 明るさ・コントラスト調整もワンクリック
★ 大画面で細部まで確認しながら編集可能
という点も魅力です。スマホ画面では気づきにくい歪みも、PC画面ならしっかりチェックできます。単に痩せる加工をするだけでなく、全体のバランスを整えたい人には特におすすめのアプリです。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/AdvdW
以下にこのソフトを使って体型を加工する手順を紹介します。
手順1：PixPrettyを起動したら、「画像を追加」から編集したい写真を選択します。できるだけ全身が写っている写真を選びましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343903/images/bodyimage2】
手順2：体型補正ツールでスライダーを少しずつ動かし、全体のシルエットを自然に整えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343903/images/bodyimage3】
手順3：拡大表示で背景の歪みやバランスをチェックし、違和感のないラインに仕上げます。問題がなければ、エクスポートをクリックして完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343903/images/bodyimage4】
(2) Body Tune|指でなぞるだけで体型を細かく調整
Body Tuneは、体のラインを指でなぞるようにして調整できる直感的な操作が特徴です。ウエスト、太もも、腕など、部位ごとに細かく補正できます。操作はシンプルですが、強く引っ張りすぎると背景が歪みやすいため、微調整が重要です。加工に慣れている人向けのアプリといえるでしょう。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/AdvdW
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343903/images/bodyimage1】
SNSに写真を投稿しようとしたとき、「なんだか太って見える」「実物より脚が短く写っている気がする」と感じたことはありませんか？鏡では気にならなかったのに、写真を見てショックを受けた…という経験がある人も多いでしょう。そんなときに役立つのが体型加工アプリです。最近のアプリは、無理に細くするのではなく、自然なバランスで体型を整えられるのが特徴。ウエストを少し引き締めたり、脚のラインを整えたりするだけでも、写真の印象は大きく変わります。
ただし、加工をやりすぎると背景が歪んだり、不自然な仕上がりになってしまうこともあります。SNSで好印象な写真にするためには、「自然に見える補正」を意識することが大切です。この記事では、おすすめの体型加工アプリや、写真を自然に痩せて見せる具体的な方法を分かりやすく解説します。自分らしさを残しながら、少しだけ理想に近づけたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
Part1. 体型加工アプリおすすめ5選
ここでは、自然に体型を補正できる体型加工アプリを厳選して紹介します。単に細く見せるだけでなく、「違和感なく整える」ことができるかどうかを基準に選びました。
(1) Tenorshare PixPretty|自然な体型補正＋写真全体のバランスも整えられる万能ツール
まず紹介したいのがTenorshare PixPrettyです。体型補正だけでなく、肌補正や明るさ調整まで一括で仕上げられるのが大きな強みです。PixPrettyはAIによる自動補正機能が優秀で、人物を認識したうえで自然なラインに整えてくれます。ウエストや脚を細くする加工も、スライダー操作で微調整できるため、「やりすぎ感」が出にくいのが特徴です。さらに、
★ 美肌補正と同時に体型補正ができる
★ 明るさ・コントラスト調整もワンクリック
★ 大画面で細部まで確認しながら編集可能
という点も魅力です。スマホ画面では気づきにくい歪みも、PC画面ならしっかりチェックできます。単に痩せる加工をするだけでなく、全体のバランスを整えたい人には特におすすめのアプリです。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/AdvdW
以下にこのソフトを使って体型を加工する手順を紹介します。
手順1：PixPrettyを起動したら、「画像を追加」から編集したい写真を選択します。できるだけ全身が写っている写真を選びましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343903/images/bodyimage2】
手順2：体型補正ツールでスライダーを少しずつ動かし、全体のシルエットを自然に整えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343903/images/bodyimage3】
手順3：拡大表示で背景の歪みやバランスをチェックし、違和感のないラインに仕上げます。問題がなければ、エクスポートをクリックして完了です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343903/images/bodyimage4】
(2) Body Tune|指でなぞるだけで体型を細かく調整
Body Tuneは、体のラインを指でなぞるようにして調整できる直感的な操作が特徴です。ウエスト、太もも、腕など、部位ごとに細かく補正できます。操作はシンプルですが、強く引っ張りすぎると背景が歪みやすいため、微調整が重要です。加工に慣れている人向けのアプリといえるでしょう。