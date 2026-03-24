Heidrick & Struggles、AI活用型の次世代リーダーシップ可視化プラットフォーム「Heidrick Immersive」を発表





新機能は、エグゼクティブ評価とAIを活用したシミュレーションを組み合わせることで、プレッシャーのかかる状況でリーダーがどのように考え、意思決定を行うかを明らかにします。

ラスベガス, 2026年3月24日 /PRNewswire -- グローバルなリーダーシップアドバイザリーおよびオンデマンド人材ソリューションを提供するHeidrick & Struggles International, Inc. は本日、AIを活用した次世代のリーダーシップ評価プラットフォーム「Heidrick Immersive」を発表しました。

Heidrick Immersiveは、リーダーシップに関する洞察を得るための革新的なアプローチであり、Heidrick & Strugglesはこれにより、こうした機能をいち早く提供するリーダーシップアドバイザリー企業の一社となります。従来の評価では、経験、実績、自己申告による行動を評価しますが、この新しいプラットフォームでは、市場の変化、技術的混乱、主要なステークホルダーによる重要な意思決定といった戦略的な転換点を模した没入型シミュレーションを通じて、プレッシャー下でリーダーがどのように考え、意思決定を行い、行動するかを観察できます。高度な行動分析とリアルタイムのフィードバックにより、こうした観察結果を、意思決定、適応力、回復力、チームの力学に関する実践的なインサイトへとつなげます。

これにより初めて、リーダーシップ行動を実際の動きの中で観察できるようになりました。しかも、それを一貫して厳密に、数日ではなく数分で捉えられます。そこで浮かび上がるのは、リーダーの意思決定に見られる特徴的なパターン、すなわちプレッシャー下で判断がどのように維持され、状況の変化に伴って前提がどのように変化していくかです。 AIを活用し、行動科学に裏打ちされたこのプラットフォームは、映像のようなリアリティを伴って、企業で求められる水準のプレッシャー環境を再現します。Heidrick & Strugglesは、この観察可能な行動を戦略的な取締役会レベルの洞察へと変換し、最も重要な局面でリーダーがどのように行動するかを、組織がより明確に把握できるようにします。

Heidrick & Strugglesのパートナーであり、High-Impact Leadership Center of Excellenceのグローバル責任者であるDavid Peck氏は、次のように述べています。「今日のリーダーは、絶え間ない混乱、変化するステークホルダーの期待、そして加速する技術変化に対応しなければなりません。AIを活用したシミュレーションと個別最適化されたフィードバックを当社のアドバイザリーサービスに統合することで、科学と人間の洞察を組み合わせ、組織がリーダーシップの敏捷性を理解するための新たな道を切り開いています。当社は、Heidrick Immersiveを通じて、組織がCEOに不可欠な2つの資質を育成できるよう支援できることをうれしく思います。それは、敏捷性と回復力です。組織が複雑性と混乱の増大に対処する中で、迅速に適応し、不確実性の中でリーダーシップを発揮する能力は、かつてないほど重要になっています。」

同社は、トランスフォーム・カンファレンス（Transform Conference）でHeidrick Immersiveを紹介し、参加者はプラットフォームのライブデモを体験するとともに、没入型シミュレーションによって、従来の評価では見逃されがちなリーダーシップ行動がどのように浮かび上がるかを知ることができます。デモンストレーションは、エペルネ会議室2で行われます。

Heidrick Immersiveの詳細は、https://www.heidrick.com/en/services/leadership/leadership-assessment をご覧ください。

Heidrick & Struggles について

Heidrick & Strugglesは、エグゼクティブリーダーシップ分野における世界有数のアドバイザーであり、卓越した人材資本に関するリーダーシップアドバイザリーサービスを通じて、クライアントの優れた業績実現を後押ししています。当社は70年以上にわたり、他の追随を許さない専門性を活用して、組織が卓越したリーダーとチームを発掘し、その可能性を引き出せるよう支援することで、クライアントに価値を提供してきました。詳しくはwww.heidrick.com をご覧ください。

メディア連絡先

Bianca Wilson

広報担当グローバル・ディレクター

Heidrick & Struggles

bwilson@heidrick.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/139029/heidrick_struggles_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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