株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市）は、システム導入やWeb制作プロジェクトにおける検討から実行フェーズまでを、1ヶ月単位・人月形式で柔軟に支援する「人月型IT伴走コンサルティング」サービスを正式に提供開始しました。

「フルタイムのコンサルは不要」「必要な局面だけ相談できる相手がほしい」こうした現場の声に応える形で、過度なコスト負担をかけず、意思決定とプロジェクト推進を実務レベルで支援します。

固定費化しない"伴走"が求められる時代へ

近年のITプロジェクトでは、従来のような長期・高額なコンサル契約ではなく、次のような現実的なニーズが増えています。

・必要なときだけ外部の知見を借りたい・小規模・中規模プロジェクトに大手コンサルはオーバースペック・専門人材を正社員で採用するほどではない・検討フェーズや判断局面だけ切り出して支援してほしい・リスクを抑えながら「まず始めたい」

一方で、一般的な請負契約では柔軟な関与が難しく、ベンダーに相談すると利害関係が発生し判断が偏るという課題もあります。

クインクエは、このギャップを埋めるため、「必要な分だけ頼める外部参謀」としての人月型・伴走モデルを設計しました。

人月形式だからこそ可能な関与の仕方

① 1ヶ月単位で契約できる柔軟な人月対応

プロジェクトの状況に応じて、以下のような使い方が可能です。

・検討フェーズのみ1ヶ月間の支援・ベンダー選定期間の3ヶ月だけ伴走・実行フェーズに限定した部分参加

必要な期間だけ関与できるため、固定費化せず無駄のない活用ができます。

② 案件受注前から相談できる実務パートナー

システム導入が本格化する前の段階から、以下のような支援を行います。

・案件受注前の資料レビュー・RFP・要件整理の壁打ち・見積・提案内容の妥当性チェック・経営層向け説明資料の整理

「まだベンダーにも相談しきれない」初期段階から関与できる点が特長です。

③ 神戸拠点ならではの現実的な価格感

人月単価は案件内容に応じた個別見積となりますが、大手コンサルティングファームと比べ、現実的な価格帯で提供しています。「必要なときに、必要な分だけ」というスタイルにより、コストを抑えながら専門性を活用できます。

大手コンサルとの違い：規模より"距離感とスピード"

クインクエの伴走型支援は、大規模な体制や形式張ったレポートよりも、現場での実務と判断スピードを重視しています。

・小回りの利く体制で、資料整理や細かな論点整理にも対応・チャットやオンライン会議を中心とした、相談しやすい距離感・開発・制作を請け負わない中立的な立場

「スポットで終わらず、隣で一緒に考える」ことを大切にした支援スタイルです。

利用シーン例

・初めてITプロジェクトを主導する担当者の壁打ち相手として・ベンダー提案を比較したいが判断に自信が持てないときに・プロジェクトが停滞し、第三者の視点が必要なときに・内製リソース不足を一時的に補完したいときに・要件整理だけ、見積評価だけといった部分的なスポット利用も歓迎しています。

代表コメント

株式会社クインクエ 代表取締役 矢部 拓

企業のITプロジェクトで最も不足しているのは、「気軽に、しかし専門的に相談できる外部パートナー」だと感じています。大手コンサルほど重くなく、ベンダーほど利害関係がなく、必要なタイミングで隣に立てる存在として、実務に寄り添った伴走支援を提供していきます。

本サービスに関するお問い合わせ

株式会社クインクエ社外CTOという選択肢：https://quin-que.net/lp/consulting/

会社概要

■株式会社クインクエについて

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Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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