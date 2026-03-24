株式会社ベイシスコンサルティング(本社：東京都)は、自治体が管理する道路橋の維持管理をデジタル化する【「サポ楽」施設台帳管理・点検調書作成サービス】を、年額50万円(予定・税別)の定額制にて提供開始いたします。本サービスは、「SBIR フェーズ3 基金事業(国土交通省・第一分野)・採択事業 No.20」に選定された新技術を活用しており、深刻な予算・人手不足に悩む自治体の「直営点検」を強力に支援します。





サービスイメージ





■ 開発の背景

【自治体が抱える「橋梁点検」の課題】

全国の自治体が管理する橋梁の老朽化が進む中、5年に1度の定期点検にかかる費用と工数は膨大です。特に中小規模の橋梁においては、「外注費が確保できない」「直営点検をしたいが、写真整理や調書作成のアナログ作業が重すぎる」という課題が顕在化しています。「サポ楽」は、これらの課題を解消し、持続可能なインフラ管理を実現するために開発されました。









■ 本サービスが実現する「3つのコストカット」

1. 橋梁数に関わらず「年額50万円」の定額制 従来のシステムや外注費用と比較し、圧倒的な低コストを実現。管理する橋梁が多い自治体ほど、1橋あたりのコストを劇的に抑えることが可能です。





2. 事務作業の工数を大幅削減(DXによる効率化)スマートフォン(LiDAR機能)で撮影するだけで3次元モデルを作成。現場での手書き野帳や、帰庁後の膨大な写真整理、エクセルへの転記作業が不要になります。





3. 「xROAD」登録エラーの防止 国土交通省の「全国道路施設点検データベース(xROAD)」への登録エラーを防止するチェック機能を搭載。差し戻し作業の手間をゼロにします。









■ 国が認めた確かな技術

【SBIR フェーズ3 採択】

「サポ楽」は、内閣府のSBIR制度に基づき、「自治体の中小構造物の状況把握・維持管理手法の開発」をテーマとして国土交通省に採択された技術です(採択事業 No.20)。信頼性の高い技術で、自治体のDX推進をバックアップします。





業務の流れ





■ 主な実証実績

大阪府、仙台市、京都府、京丹波町、島根県、奥出雲町、高知県、北見市 他、約15団体での実証・活用実績がございます。









■ サービス概要

● 名称

[サポ楽] 施設台帳管理＋点検調書作成サービス

● 技術登録

NETIS登録済み［KT-230225-AJ］

● 販売予定価格

年間 500,000円(税抜)

● 主な機能

・スマホアプリによる3D計測・写真撮影

・WEB上での点検調書自動生成(国交省様式対応)

・施設台帳のタイムライン管理

・xROADデータ登録・修正ツール

● 追加オプション：「Mapry橋梁」簡易3D計測アプリ

・点検支援技術性能カタログ［BR010084-V0025］

・★NEITS［KK-240037-A］









■【自治体・公共week 2026】に出展

開催日 ： 2026/5/13(水)～15(金)

開催場所： 東京ビッグサイト(西1～2ホール)









株式会社ベイシスコンサルティング - 出展社詳細

https://www.publicweek.jp/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0.org-117c5a3e-2b5f-41a2-80ec-4d803fc45cfc.html#/





ご来場登録はこちらから↓

https://www.publicweek.jp/ja-jp/register.html?code=1639184293662742-CFI





■株式会社ベイシスコンサルティングについて

インフラ維持管理のDXを通じて、安全・安心な社会基盤の構築に寄与することを目指しています。