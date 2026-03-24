株式会社Lifinity(所在地：大阪市中央区、代表取締役：下田隆)は、競馬市場のオッズ価格構造を独自の手法で解析する事業者向けデータ分析システム「IMPACT(インパクト)」の詳細情報を、2026年4月4日に公開いたします。

本システムは、競馬関連の情報配信事業者やメディア運営者、データ分析事業者に向けて、独自指数と合成オッズ分析を用いた市場解析機能を提供するものです。









■開発の背景

近年、競馬関連の情報配信サービスや予想コンテンツの多様化が進んでいます。

ただ、分析方法の多くが「人気」や「単一指標」に依存しているケースも多く存在しています。

実際の市場で重要なのは、個々のレースの的中よりも、複数の選択肢を前提にした資金配分と回収構造の設計です。たとえば、複数の組み合わせを購入した場合、的中しているにもかかわらず、全体の回収効率が成立しないケースは珍しくありません。

こうした市場構造に起因する課題に正面から向き合い、「価格そのものを分析する」という視点から、IMPACTの開発に取り組みました。









■IMPACTの主な特徴

1.独自指数「IMPACT INDEX」による定量評価

各出走馬に独自の評価スコアを付与し、市場オッズとのズレを数値で可視化します。直感や経験則に頼らない、客観的な比較分析が可能です。

2.合成オッズ分析による回収構造の可視化

複数の組み合わせを束ねた「合成オッズ」を算出し、全体の価格バランスを評価します。個別のオッズだけでは気づきにくい回収構造の問題を、データとして浮き彫りにします。

3.資金配分ロジック「CHAIN FORCE」の搭載

分析結果にもとづいて段階的な資金配分を行うロジックを採用。条件設定はユーザー側で自由にカスタマイズできるため、各事業者の運用方針に合わせた柔軟な活用が可能です。

4.事業者向けのデータ活用設計

予想配信サービスの基盤データや分析コンテンツの素材として活用できる設計です。独自指標の活用によってコンテンツの差別化が図れるほか、判断根拠の可視化にも貢献します。









■システム概要

項目 ： 内容

システム名： IMPACT(インパクト)

提供形式 ： PCインストール型ソフトウェア

主な機能 ： 市場分析・指数算出・合成オッズ解析・資金配分ロジック

対応市場 ： 競馬市場

想定利用者： 競馬関連事業者、データ分析事業者、メディア運営者 等









■ご注意

本システムは、競馬市場における統計データおよび価格構造の分析を目的として開発されたものです。

馬券の購入・投票を推奨するものではなく、賭博行為を目的としたサービスではありません。









【会社概要】

社名 ： 株式会社Lifinity

代表取締役： 下田 隆

所在地 ： 大阪府大阪市中央区北久宝寺町一丁目1番1号

事業内容 ： WEBアプリケーション開発、WEBマーケティング事業

メール ： info@lifinity-hp.com

TEL ： 070-5609-1676

URL ： https://lifinity-hp.com/#