Starr、IQUW Groupの買収を完了

より強固で多様化したグローバルな専門保険プラットフォームを実現

ニューヨーク&ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界的な投資・保険組織のStarrは、IQUW Groupの買収を完了したと発表しました。これにより、ロンドン市場、バミューダ、英国の個人向け自動車保険分野における対応力を強化した、より幅広く多様化した専門（再）保険プラットフォームが実現します。

統合後のStarr事業は現在、世界のより多くの専門分野および市場セグメントで、これまで以上に多くの顧客とブローカーにサービスを提供します。IQUW Groupの参画により、Starrはロンドン市場での地位を強化し、同社のマネージング・エージェンシーはロイズで9番目の規模となりました。さらに、Starrは今後も、引受における専門性と、ブローカーおよび顧客に対する最高水準の体験とサービスを重視して事業を展開していきます。顧客とブローカーは、より幅広い商品ラインアップ、迅速な意思決定、より強固な資本基盤、拡大したグローバルな展開力の恩恵を受けることになります。

今回の取引により、Starrの再保険能力も大幅に強化されます。IQUW Re BermudaおよびIQUWのロンドン再保険事業は今後「Starr Re」として事業を展開し、同社の受再を担うとともに、地域および事業分野をまたいだ多様な商品ポートフォリオの提供能力を強化します。Starr ReはStarrの強固な資本基盤の恩恵を受けることで、市場サイクルを通じた慎重な資本配分が可能となり、グループは（再）保険市場全体の顧客により良いサービスを提供できるようになります。

2025年、IQUW GroupのGWP（総収入保険料）は18.8億米ドルに達しました。これは、IQUW（Syndicate 1856）、ロイズにおける英国最大の専門自動車保険会社であるERS（Syndicate 218）、およびIQUW Re Bermudaが引き受けた事業で構成されています。Syndicate 1856はStarrにブランド変更され、IQUW ReはStarr Reとして事業を展開します。ERSは、英国自動車保険市場で強固かつ確立された存在感を有していることから、既存ブランドを継続して使用します。StarrのSyndicate 1919についてはブランド変更はありません。

Starrの会長兼共同最高経営責任者であるジェフ・グリーンバーグは、次のように述べています。「今回の取引の完了は、グローバルで多様化されたクラス最高水準の引受事業を構築するというStarrの戦略を前進させるものです。新たな同僚をStarrに迎えることを大変うれしく思います。私たちは一体となることで、世界市場で競争し勝ち抜くための規模と専門性を備えた、より大きく、より強靭なプラットフォームとなり、持続可能で長期的な成長を実現していきます。」

Starr Insurance Holdingsの社長兼最高経営責任者であるスティーブ・ブレイキーは、次のように述べています。「優秀な人材を結集し、顧客とブローカーに従来どおりシームレスな支援と、より幅広い専門ソリューションへのアクセスを提供できることを大変うれしく思います。統合後も当社は、事業のあらゆる面において、ブローカーと顧客に卓越したサービスを提供することに揺るぎなく注力してまいります。」

Starrの国際事業を率いるピーター・ビルズビーは、次のように述べています。「今回の取引の完了は、設立以来IQUW Groupの構築に尽力してきたすべての方々にとって誇らしい瞬間です。当初から私たちは、優れた人材と市場をリードするデータおよびテクノロジーを強みとする、高い競争力を備えた専門プラットフォームを築くことを目指してきました。Starrの一員となることで、より強固で多様化したグローバル組織の一部であることの利点を生かせます。」

本取引は、必要な規制当局の承認をすべて取得しています。取引の財務条件は公表されていません。

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Starr

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ジョナサン・ワトソン（ロンドン）

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Prosek（Starrの広報顧問）

ダグ・キャンベル（ロンドン）

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ケイト・ディロン（ニューヨーク）

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Starrについて

Starrは、C. V. Starr & Co., Inc.の投資事業、Starr International Company, Inc.の保険会社および渡航支援会社、ならびにそれらの子会社のマーケティング名称です。Starrは、6大陸で事業を展開する世界有数の投資・保険組織です。傘下の保険会社を通じて、Starrは財物保険、賠償責任保険、傷害・健康保険商品に加え、航空、海上、エネルギー、超過賠償責任保険を含む各種専門補償を提供しています。米国、バミューダ、中国、香港、マルタ、シンガポール、スイス、および英国に所在するStarrの保険子会社は、それぞれA.M. Bestから「A」（Excellent）の格付けを取得しています。Starrのロイズ・シンジケートは、ロイズのStandard & Poor’s格付け「AA-」（Very Strong）の恩恵を受けています。

詳細は www.starr.com をご覧いただくか、LinkedIn でフォローしてください。

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