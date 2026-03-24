一般社団法人信州上田観光協会は、「第23回上田城千本桜まつり」を上田城跡公園を会場に、4月4日(土)～12日(日)にて開催します。





上田城 東虎口櫓門





“春を告げる風物詩”として多くの皆さまに親しまれ、約1,000本の桜が咲き誇る上田城跡公園が華やかな桜景色に包まれます。

上田城跡公園芝生広場(児童遊園地付近)では、地元上田市の食材を使った春の味覚と地域の魅力が一堂に集う「二の丸横丁」を開催します。昼は春の味覚を楽しめる賑わいの広場として、夜はライトアップされた幻想的な夜桜とともに、ゆったりとした花見のひとときをお過ごしいただけます。

また、上田城千本桜まつりの開催に合わせ、最大3,000円お得に泊まれる「上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン」も見逃せません。

桜をはじめとした春の花々、歴史情緒あふれる街並み、地元グルメや温泉など、上田城を中心に広がる信州上田の魅力を一度に楽しめるこの季節。

ぜひこの機会に、春の上田へお越しください。





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■イベント名 ： 第23回上田城千本桜まつり

■開催日時 ： 令和8年4月4日(土)～12日(日) 二の丸横丁 10：00～21：00

■会場 ： 長野県上田市 上田城跡公園一帯(JR上田駅徒歩約12分)

■内容 ： ・二の丸横丁(全23店舗による食のおもてなし)

・姉妹都市観光物産展(長野県上田市の姉妹都市である

「埼玉県所沢市」、「静岡県沼津市」、「新潟県上越市」

による展示・販売出展 ※週末限定)

・千本桜ライトアップ

・上田市内温泉地花見湯産 千本桜キャンペーン

(1予約2,000円+クーポン券1,000円 計最大3,000円相当

お得に泊まれる！※別所温泉、鹿教湯温泉、霊泉寺温泉)

■来場予想 ： 約50,000人

■駐車場 ： 大変混雑が予想されます。近隣有料駐車場をご利用ください

■ホームページ： https://ueda-kanko.or.jp/special/sakura2026/





桜と神輿





二の丸横丁





上田城と桜





美味だれやきとり





和傘イルミネーション





上田城と夜桜