株式会社吉田印刷所(本社：新潟県五泉市、代表取締役社長：吉田 泰造)は、紙製包材ブランド「グラスパック」より、アパレル・ファッション業界が求める「保護・美観・機能」をすべて満たした、超大型グラシン紙平袋(430mm×608mm)を発売しました。

本製品は、グラシン紙特有の透け感により、紙製でありながら中身の商品を確認できるのが特長です。従来の紙袋では難しかった「中身の可視化」と「ブランドイメージの保護」を両立し、プラスチック製ポリ袋に代わるサステナブルな選択肢を提供します。通販サイトでは20枚からの小ロット注文が可能なほか、500枚以上のオーダーやオプションでブランド印刷(箔押し)にも対応。店舗、EC、POP UPストアなど、あらゆる販路の共通包材としてご活用いただけます。





グラスパックXL 全体写真

グラスパックXLのサイズ感

グラスパックXLにトレーナーを入れた様子









■新商品概要

●商品名 ： グラスパックXL

●サイズ ： 横430mm×縦608mm

●素材 ： グラシン紙(半透明素材・高平滑)

●カラー ： 白無地

●加工オプション： ロゴ印刷、封緘テープ・エア抜き加工

●用途 ： 通販包材、店頭包装、ギフト包装など

●販売 ： 当社オンラインショップ

https://sokana.shop/items/69b37455b0a302ed821bbf32









■本体価格(税抜)

430×608mm：20枚 3,280円

※そのほか50枚／100枚／500枚の販売バリエーション

※1,000枚以上は個別見積り(法人向け対応)









■開発背景

近年、環境配慮への意識が高まる中、アパレル業界では包装資材の選定がブランドの姿勢を示す重要な指標となっています。特に以下の3点を重視するブランドが増えており、資材の「脱プラスチック化」が求められています。





●ブランドイメージの向上： 天然素材へのこだわりを包装まで一貫させる。

●脱プラスチックの推進 ： 環境負荷の高いプラスチック製ポリ袋からの完全脱却。

●ブランド戦略の統一 ： EC・店舗・ギフトのすべてで共通の資材を用い、顧客体験を最適化する。





当社が展開する半透明の紙製袋「グラスパック」は、紙製でありながら内容物を確認できる独自の機能性で、こうしたニーズに応えてきました。しかし、薄く繊細なグラシン紙を大型化して袋状に加工することは技術的に難易度が高く、アパレル現場で求められる「セーターやアウターが入るサイズ」については、これまで高コストな特注対応に限定されてきました。

こうした状況を踏まえ、当社は製造ラインを刷新し、大型サイズの安定生産体制を確立。従来の最大寸法から約3倍となる「430×608mm」を、待望の既製品としてラインアップに追加しました。

これにより、これまで特注でしか実現できなかった大型の紙包装を、より安価に、少ない枚数から手軽に導入することが可能になります。









■製品特長(アパレル企業向け)

1.ジャケット・アウターも入る“超大型サイズ”

2.衣類の“美観を損なわない”半透明素材

3.天然素材と紙包材で環境意識のブランド価値に貢献

4.封筒のようなフタが付いたスリット設計

5.ロゴやメッセージ印刷(箔押し)により、お客様のストーリーを演出





ロゴを黒印刷(箔押し)したサンプル

ロゴを金印刷(箔押し)したサンプルの接写









■利用シーン

●POP UPストア用の特別なパッケージ

●新作コレクションの販促袋

●ギフトセットの透明感あるラッピング

●EC同梱袋(納品書、DM、ケアカードまとめ)

●撮影・展示会の小物袋として活用









■導入メリット

●ブランドイメージの向上(ビニールより上質)

●棚・什器で映える(透け感で色が揃う)

●在庫圧縮：主力アイテムを広くカバー

●ECと店舗で同一資材を利用可能

●POP UPストアからギフト施策まで展開しやすい









■購入方法

オンラインショップにて小ロットから販売。

●20枚・50枚・100枚・500枚

●1,000枚以上は問い合わせ対応









■会社概要

会社名 ： 株式会社吉田印刷所

本社所在地： 959-1835 新潟県五泉市今泉947-1

代表者 ： 代表取締役社長 吉田 泰造

設立 ： 1957年(昭和32年)10月

創業 ： 1920年(大正9年)3月

URL ： https://www.ddc.co.jp

TEL ： 0250-43-0141

事業内容 ： 印刷事業、紙製包材の企画・製造・販売、OEM製造