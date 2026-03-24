4月15日(水)『コンタクトセンターの未来を考えるセミナー2026』への協賛・登壇のお知らせ
株式会社WOWOWコミュニケーションズ(本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：郡司 誠致)は、2026年4月15日(水)に開催される、株式会社リックテレコム 月刊「コールセンタージャパン」編集部(本社：東京都文京区、代表取締役：土岡 正純)主催、『コンタクトセンターの未来を考えるセミナー2026』に協賛します。
本セミナーでは、『AIコンタクトセンターの前提「顧客理解」の研究』をテーマに、AI時代のカスタマージャーニーの変化と期待値を検証し、VOC活動を「収集」から「改善実装」へと昇華させ顧客体験を進化させる具体的な視点を提示します。
コンタクトセンターの未来を考えるセミナー2026
■開催概要
・日時 ： 2026年4月15日(水)13：30～15：40
・参加費 ： 無料(事前登録制)
・開催形式 ： オンライン
・主催 ： 株式会社リックテレコム
月刊「コールセンタージャパン」編集部
・協賛 ： 株式会社WOWOWコミュニケーションズ
・登壇企業(順不同) ： 株式会社TENTIAL、株式会社MIXI、合同会社DMM.com、
株式会社ビービット、ヘルスビズウォッチ合同会社
・対象：
コンタクトセンターの運営やDX推進を担う、企業のご担当者様
VOCを活用して顧客体験向上やLTV最大化を目指す、企業のご担当者様
■プログラム
【13:30-14:20】
・セッションタイトル
生成AIが変える「カスタマージャーニー」
進化求められる「VOC活動」の価値
・登壇企業
株式会社ビービット
株式会社TENTIAL
【14:20-14:50】
・セッションタイトル
顧客に寄り添うAI、新しいCXとLTVを創る
・登壇企業
ヘルスビズウォッチ合同会社
【14:50-15:40】
・セッションタイトル
AIがオペレータを助ける、手伝う、導く
―共創・共助関係の築き方を学ぶ！
・登壇企業
合同会社DMM.com
株式会社MIXI
■お申し込み
以下URLの専用フォームより事前登録をお願いいたします。
https://callcenter-japan.com/article/8681/1/
お問い合わせ先セミナー事務局(株式会社WOWOWコミュニケーションズ)
E-mail： mktg@wowcom.co.jp
■WOWOWコミュニケーションズについて
株式会社WOWOWコミュニケーションズは、顧客視点を重要視し、徹底した顧客理解を基に顧客体験価値向上に向けたサービスを提供しています。デジタルデータやカスタマーセンターを含む様々な顧客接点で得られるお客さまからの声を収集し、各サポートチャネルでの情報の見つけやすさ、選択チャネルの柔軟性、チャネル毎の解決率を重視したサービスの改善を実施しております。
【会社概要】
株式会社WOWOWコミュニケーションズ
代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 郡司 誠致
所在地 ： 〒220-8080 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5
横浜アイマークプレイス3F
設立 ： 1998年2月
事業内容： テレマーケティングサービス/デジタルマーケティングサービス/
リアルサービス
URL ： https://www.wowcom.co.jp/
ブログ ： https://www.wowcom.co.jp/blog/