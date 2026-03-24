株式会社WOWOWコミュニケーションズ(本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：郡司 誠致)は、2026年4月15日(水)に開催される、株式会社リックテレコム 月刊「コールセンタージャパン」編集部(本社：東京都文京区、代表取締役：土岡 正純)主催、『コンタクトセンターの未来を考えるセミナー2026』に協賛します。

本セミナーでは、『AIコンタクトセンターの前提「顧客理解」の研究』をテーマに、AI時代のカスタマージャーニーの変化と期待値を検証し、VOC活動を「収集」から「改善実装」へと昇華させ顧客体験を進化させる具体的な視点を提示します。





コンタクトセンターの未来を考えるセミナー2026





■開催概要

・日時 ： 2026年4月15日(水)13：30～15：40

・参加費 ： 無料(事前登録制)

・開催形式 ： オンライン

・主催 ： 株式会社リックテレコム

月刊「コールセンタージャパン」編集部

・協賛 ： 株式会社WOWOWコミュニケーションズ

・登壇企業(順不同) ： 株式会社TENTIAL、株式会社MIXI、合同会社DMM.com、

株式会社ビービット、ヘルスビズウォッチ合同会社

・対象：

コンタクトセンターの運営やDX推進を担う、企業のご担当者様

VOCを活用して顧客体験向上やLTV最大化を目指す、企業のご担当者様









■プログラム

【13:30-14:20】

・セッションタイトル

生成AIが変える「カスタマージャーニー」

進化求められる「VOC活動」の価値

・登壇企業

株式会社ビービット

株式会社TENTIAL





【14:20-14:50】

・セッションタイトル

顧客に寄り添うAI、新しいCXとLTVを創る

・登壇企業

ヘルスビズウォッチ合同会社





【14:50-15:40】

・セッションタイトル

AIがオペレータを助ける、手伝う、導く

―共創・共助関係の築き方を学ぶ！

・登壇企業

合同会社DMM.com

株式会社MIXI









■お申し込み

以下URLの専用フォームより事前登録をお願いいたします。

https://callcenter-japan.com/article/8681/1/





お問い合わせ先セミナー事務局(株式会社WOWOWコミュニケーションズ)

E-mail： mktg@wowcom.co.jp









■WOWOWコミュニケーションズについて

株式会社WOWOWコミュニケーションズは、顧客視点を重要視し、徹底した顧客理解を基に顧客体験価値向上に向けたサービスを提供しています。デジタルデータやカスタマーセンターを含む様々な顧客接点で得られるお客さまからの声を収集し、各サポートチャネルでの情報の見つけやすさ、選択チャネルの柔軟性、チャネル毎の解決率を重視したサービスの改善を実施しております。





【会社概要】

株式会社WOWOWコミュニケーションズ

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 郡司 誠致

所在地 ： 〒220-8080 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5

横浜アイマークプレイス3F

設立 ： 1998年2月

事業内容： テレマーケティングサービス/デジタルマーケティングサービス/

リアルサービス

URL ： https://www.wowcom.co.jp/

ブログ ： https://www.wowcom.co.jp/blog/