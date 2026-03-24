まふゆちゃんを救う会では白血病治療中の女の子川口まふゆさんの支援するためのクラウドファンディングを、3月2日(月)より「For good」で開始しました。





6歳の女の子の未来を守りたい！





「For Good」クラウドファンディングサイト

https://for-good.net/project/1003348









■初めに

日本では0～14歳の子供のうち、1年間に約2,500人が小児がんと診断されています。

白血病は小児がんの中でも最も多い病気です。白血病の生存率は向上したといわれていますが、今でも白血病が原因で命を落とす子もいるのが現状です。









■背景

川口まふゆさんは2度造血幹細胞移植に挑戦しましたが、いずれも再発し、2025年の末に治療の断念を宣告されました。

しかし、海外では日本未承認の薬剤、治療方法を試すことができます。

2026年2月に最後の挑戦の為に治療場所を中国に移しましたが、治療費や、家族の経済的負担も非常に多く、今回クラウドファンディングを開始するに至りました









■プロジェクト概要

目的 ： まふゆちゃんの治療費 家族の経済的支援

期間 ： 2026年3月7日(土) ～ 4月3日(金)

目標金額： 2,300万円

URL ： https://for-good.net/project/1003348









■まふゆちゃんを救う会

代表者： 川口建

設立 ： 2026年2月