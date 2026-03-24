自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年4月14日（火）に、「飲酒運転をゼロにできるのか」というテーマのもと、企業に求められる飲酒運転対策について解説するオンラインセミナーを無料開催いたします。

精神論では終わらせない。 エンジンをかけさせないという究極の回答。

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260414_seminar

本ウェビナーでは、「飲酒運転をゼロにできるのか」というテーマのもと、企業に求められる飲酒運転対策について解説します。また、運転そのものを物理的に防止する仕組みとして注目されているアルコール・インターロック装置の仕組みや導入の考え方、今後の安全管理のあり方についてもご紹介します。

こんな課題をお持ちでしょうか

✅ルール遵守を叫ぶだけでは、正直限界を感じている✅検知器でのチェックが、ただの『作業』になっている✅万が一の事故が起きたとき、会社を守る術がない～主な対象者～・リスク管理・コンプライアンス部門の責任者・物流・運輸企業の安全運行管理者・白ナンバー車両を多く保有する一般企業の総務・車両管理担当

セミナー概要

開催日時：2026年4月14日(火) 14:00～15:00開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）参加費用：無料【内容】・飲酒運転事故の現状と社会的背景・アルコール・インターロックとは何か（仕組みや日本・海外の状況）・なぜ今アルコール・インターロックなのか・アルコール・インターロック ALC-ZEROⅡ紹介スピーカー：東海電子株式会社 安全・健康システム営業部 鈴木善郎

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260414_seminar

みなさまのご参加をお待ちしております。■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部 td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/