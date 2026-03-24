サステナブルな新素材 カカオ豆の種皮をアップサイクルした「カカオデニム」を商品化 「カカオデニムコレクション」 シンゾーンにて3月26日より発売

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、株式会社ドアーズ（代表取締役社長：鳥谷 泰嗣、以下ドアーズ）と共同で、カカオ豆の種皮をアップサイクルした素材「カカオデニム」を2025年10月に開発しました。このたび、「カカオデニム」を使用した「カカオデニムコレクション」が、株式会社シンゾーン（代表取締役：染谷 裕之、以下シンゾーン）の直営全店舗および公式オンラインストアにて、2026年3月26日より発売されます。

当社は、カカオの未活用部位を含めてまるごと活用するプロジェクト「ひらけ、カカオ。」に取り組んでいます。カカオの未活用部位から新しい価値を創造し、食品以外の分野にも展開することで、産地とともに価値を育て、持続可能な未来の実現を目指しています。

カカオ産地では、丈夫で日常的に使いやすいことから、多くの農家の方が作業着としてデニムを愛用しています。こうした背景を踏まえ、「ひらけ、カカオ。」に賛同いただいた各企業と協働し、「カカオデニム」の開発を進めました。

当社はこれからも、カカオの未活⽤部位から新たな価値を⽣み出す取り組みを通じて、カカオ農家の収益向上を促すことによる循環経済の実現や、環境負荷低減を⽬指し、カカオの持続可能性に貢献してまいります。





















「カカオデニムコレクション」

左より「CACAO DENIM JACKET」、価格：39,600円（税込）

「CACAO DENIM PANTS」、価格：34,100円（税込）

「CACAO DENIM SKIRT」、価格：28,600円（税込）

フラッシャー（タグ）を付けた商品イメージ

各企業との協働

「カカオデニム」は、チョコレート製造には使用されない、カカオ豆の種皮を配合した「カカオバイオプラスチック」を使用しています。「カカオバイオプラスチック」は、バイオプラスチックを開発・製造している株式会社ヘミセルロース（代表取締役社長：茄子川 仁）と当社が共同開発しました。

「カカオバイオプラスチック」から製造した「カカオ繊維」を、綿と共に二層構造の糸に加工・染色して織り上げた生地が「カカオデニム」です。デニム製品などのOEMを⼿掛けるドアーズが中心となり、他パートナー企業※1とともに開発しました。

そしてこのたび、「デニムに合う上質なカジュアル」をコンセプトに掲げるウェアブランド、シンゾーンの創業25周年企画の一つとして、「カカオデニム」を使用した「カカオデニムコレクション」を発売します。各商品には、シンゾーンが「ひらけ、カカオ。」の活動を応援していることが記載されたフラッシャー（タグ）を付けています。

※1：⼤正紡績株式会社、株式会社クラボウインターナショナル、坂本デニム株式会社、篠原テキスタイル株式会社

フラッシャー

「カカオデニム」の特長

□綿100％のデニムと比べて軽くて柔らかく、乾きやすい

□素材から製造工程まで、環境に配慮したサステナブルな製品

・アニリンフリー※2のインディゴ染料による染色

・ボタンおよびリベット※3に軽量でリサイクル可能なアルミを100％採用

・レーザー技術などの洗い加工で排水量の低減に取り組み、環境負荷低減に貢献

・従来の綿デニム比でCO2排出量約8％削減（当社予測）

・主原料繊維が植物由来で、生分解性を有するサステナブル素材

※2：化学物質アニリンを含まない、環境と人体に配慮した染料

※3：ポケットの縁についている金属製のパーツ

「カカオデニム」開発ストーリー

□「カカオデニム」生地について

「カカオバイオプラスチック」はポリ乳酸で熱に弱い性質があり、細い繊維を束ねてねじる通常の糸づくりでは、デニムの製造工程に耐えられないことが課題でした。試行錯誤の末、「カカオ繊維」を芯にまとめ、その周囲を綿で覆う二層構造の糸を開発。これにより耐熱性を確保し、染色も可能な「カカオデニム」となりました。



カカオ豆の種皮（カカオハスク）

カカオバイオプラスチック



カカオデニム生地



□「カカオデニムコレクション」について、シンゾーンコメント

「デニム生地は糸の太さにバラつきがなくムラがないこと、また、ボタンなどの付属をアルミにしたことで、全体をライトな印象に見せすぎてしまわないか、という懸念がありました。しかし、着用してみるとライトな印象よりも着心地の良さの方が強く、また軽く洗い加工を施したワンウォッシュ加工で濃色のため、生地にムラがないことが綺麗な印象に見えて新鮮でした。そしてユニセックスでの展開を考えていたため、シルエットもゆとりを持たせて、さまざまなシーンに合わせやすいようにしました。普段シンゾーンを知らない方や、デニムを着用されない方にも触って試着していただきたいです。」

販売について

店舗：シンゾーン直営全店舗

公式オンラインストア：https://shinzone.com/