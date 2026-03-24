森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木元邦）は、4月18日（土）に2026年度第1回市民公開講座を開催します。本講座では、「突然の心筋梗塞に今、備える―予防・診断と治療・回復への道―」をテーマに、医師・看護師・理学療法士の専門家が登壇。心筋梗塞の予防から最新の診断・治療、発症後の運動や生活管理までをわかりやすく解説します。日本人の死因第2位である心疾患は、突然発症し命に関わることも多い病気です。そのため、日頃からの予防や早期発見、適切な治療が重要とされています。ご自身やご家族の健康を守るために、この機会に心臓の病気について理解を深めていただければ幸いです。皆様のご来場をお待ちしております。

また、参加者には健康づくりを応援する特典として、「超減塩ソース2種類・麻婆ソースの合計3本セット」と本学食堂で利用できる「お食事券500円分」をプレゼントします。

■開催概要

タイトル：突然の心筋梗塞に今、備える―予防・診断と治療・回復への道―日時：2026年4月18日（土）10：00～12：00（9：30より受付開始）場所：森ノ宮医療大学 イーストポート1階 コスモホール （大阪市住之江区南港北1-26-16） 大阪メトロ中央線「コスモスクエア駅」②番出口から徒歩1分申込：必要（下記参照）費用：無料内容：【基調講演】心筋梗塞の診断と治療 医療法人 渡辺医学会 桜橋渡辺未来医療病院 副院長・心臓血管センター長 岡村篤徳 【講演Ⅰ】心筋梗塞を予防するためにできること 森ノ宮医療大学 看護学部 看護学科 教授 看護師 久木元由紀子 【講演Ⅱ】心筋梗塞になっても運動して良いの？ 森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 理学療法学科 講師 理学療法士 河村知範

申し込みについて

インターネットかFAXいずれかの方法でお申込みください。（１）インターネットでのお申込み 下記URLから申込フォームにアクセスしてください。 https://forms.office.com/r/2LZKgMfX0q（２）FAXでのお申込み 下記添付の送信状に必要事項を記入のうえ、お送りください。※定員になり次第、締め切りとなります。

森ノ宮医療大学について

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森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。■看護学部：看護学科■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科■大学院 保健医療学研究科■助産学専攻科■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター【関連リンク】・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

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