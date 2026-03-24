発売から50周年を迎えるロングセラー商品『ハッピーターン』を製造・販売する亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO ：髙木 政紀）は、京急電鉄が運行する“HAPPYになる電車”がコンセプトの「京急イエローハッピートレイン」を特別ラッピングした『ハッピーターントレイン』を2026年3月23日（月）より運行します。運行開始を記念し、同日に京急線品川駅構内にて、出発式「ハッピーターントレイン出発！みんなにハッピーがターンしますように。」を開催しました。当日は、ハッピーターン好きの「ぼる塾」（あんりさん／田辺智加さん／きりやはるかさん）が登場し、ハッピーターントレインの運行とハッピーターン50周年をお祝いしました。

ぼる塾の3名が登壇した出発式では、トークセッションを実施し、ハッピーがターンした思い出や商品への愛着などを語りました。イベント内で田辺さんは「そのままで食べてもおいしいし、アレンジしてもおいしいって、ハッピーターンって最強！ハッピーターンに囲まれるって幸せ過ぎない？」と長年のファンならではのコメントを残しました。また、50周年を記念して、あまじょっぱさが進化しもっととまらないおいしさになったハッピーターンの試食も行いました。あんりさんは「あまじょっぱさがたまんないですね！生きていたらハッピーターンは避けては通れない・・・。50周年に立ち会えたなんて光栄です。100周年にも立ち会えるよう頑張ります！ギリいけるんじゃないかな？」、田辺さんは「ただでさえおいしいのに！こんなに進化し続けて・・あまじょっぱいを生み出してくれてありがとう！！これからも愛され続けるんだろうな、ということがわかる味でした・・・私もハッピーターンとともに成長していきたいと思います！」、きりやはるかさんは「手がとまらない！！ケータリングにハッピーターンがあるとテンションが上がりますよね！これからも大好きです！」とそれぞれ感想を述べました。 出発式の最後には、代表取締役社長COO髙木 政紀、ハッピーターンのキャラクターであるターン王子やぼる塾の3名によるテープカットを行い、『ハッピーターントレイン』の運行開始をお祝いしました。

■ハッピーターン50周年記念イベントと商品をご紹介

『ハッピーターン』は1976年、第一次オイルショックの影響で不景気の中、「幸せ（ハッピー）がお客様に戻って来る（ターン）ように」という願いを込めて誕生し、発売以来50年にわたって幅広い世代の方にハッピーをお届けしてきました。たくさんのお客様に愛され続けて、ハッピーターンブランドは発売50周年を迎えることができました。半世紀に一度の節目となるこの一年間は、これまでの感謝をお伝えするとともに、ハッピーターンらしい、ハッピーがターンするさまざまな施策を計画しています。 お客様の幸せやクスっと喜んでいただけるような体験を生み出す活動のひとつとして、50周年を記念し、ハッピーターンが京急電鉄の「京急イエローハッピートレイン」をジャックする『ハッピーターントレイン』を運行します。車内外を50周年仕様に彩り、見て、乗りたくなる“走るハッピー”として、日常の移動時間を楽しく演出します。 さらに50周年でレギュラーの『ハッピーターン』のあまじょっぱさが進化し、もっととまらないおいしさになりました。また50周年を記念した限定商品『ハッピーターン ハッピーパウダー50%増』や、コンビニエンスストア限定『ハッピーターン 夜のやみつきにんにく味』を発売するなど、50周年ならではの特別商品をご用意します。

■幸せを運ぶ“ハッピーターントレイン”

ハッピーターン50周年を記念し、『ハッピーターントレイン』を運行します。京急電鉄が運行する「京急イエローハッピートレイン」は2014年より運行を開始し“沿線に幸せを運ぶ電車”として親しまれてきました。両社の、「お客様を幸せにしたい」という想いが重なり、『ハッピーターントレイン』の運行が実現しました。全8両を商品パッケージデザインや「ターン王子」のイラストで彩り、車内には“日常のハッピー”エピソードや「巨大ハッピーターン」の中吊り広告が掲出されるなど、ハッピーターンの世界観をお楽しみいただける特別仕様になっています。

■『ハッピーターントレイン』ラッピング概要

＜外装ラッピング＞

『ハッピーターン』と『ハッピーターン スパイス』の商品パッケージや、ブランドのキャラクターであるターン王子が登場。

＜内装ラッピング＞

「みんなにハッピーがターンしますように」という願いのもと、身近に存在するハッピーを発見するエピソードをポスターにして掲出します。ハッピーターントレインに乗り合わせること自体が幸運なように、そばにある幸せを見つけていただくきっかけにしていただきたいです。エピソードは全部で40種あり、社会人や学生、家族など様々な視点で描かれています。また、ハッピーターンを模した巨大中吊りや、車窓に登場するターン王子など、ハッピーターンの世界観を存分に感じていただける装飾となっています。

■『ハッピーターントレイン』運行概要

＜運行期間＞2026年3月23日（月）～2026年6月7日（日）＜運行エリア＞京急線（大師線を除く）～都心方面（都営浅草線・京成線・北総線に乗り入れ）＜運行予定＞運行予定につきましては、日によって運転区間が異なるため、前日の14時以降、京急電鉄公式ＨＰ（https://www.keikyu.co.jp/ride/train/keikyuspecialcolortrain/index）をご確認ください。※検査等の関係で運行しない日がございます。

■『ハッピーターン』のあまじょっぱさが進化

発売から50年を機に、『ハッピーターン』は“新とまらないおいしさ”へと進化しました。ハッピーオイルの配合を見直し、『ハッピーターン』ならではの“あまじょっぱい”味わいが一層際立つ仕立てにリニューアルしました。さらに、個包装に記載しているエピソードも一部刷新し、新しい「ツイてる しあわせ」エピソードや「ハッピー王国のヒミツ」など全88種類のエピソードをお楽しみいただけます。見つけたら思わずハッピーな気持ちになれるラッキーハッピー包み紙もありますので、『ハッピーターン』をお召し上がりの際は、ぜひ個包装のデザインにもご注目ください。