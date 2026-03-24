株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は谷原 誠著『ポケット版 弁護士の論理的な会話術』https://www.asa21.com/book/b216619.html 3月4日の重版をもちまして、累計3万部を突破したことをお知らせいたします

言いくるめられない人になる--弁護士の思考が支持され続ける理由

SNSや職場、日常会話において、感情論や印象に流された「論理のズレ」があふれる現代。そうした中で、不当な主張に振り回されず、正しく考え、判断するための「論理的思考力」へのニーズが高まっています。本書は、弁護士が実務で用いる思考法をもとに、「論理の落とし穴」を見抜き、会話の主導権を握るための具体的な技術を解説した一冊です。こうした時代背景と実用性が支持され、発売から年月を経た現在も読者に選ばれ続け、累計3万部に達しました。

書籍情報

タイトル：ポケット版 弁護士の論理的な会話術著者：谷原 誠ページ数： 224ページ価格：1,047円(10%税込）発行日：2010年6月22日ISBN：978-4-86063-399-8書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b216619.htmlamazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4860633997/asapublcoltd-22/楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/6521430/

目次

プロローグ 弁護士は、なぜ論理的な会話ができるのか？第１章 あなたに必要な“論理力”という武器第２章 論理的に考え、話すための“第一歩”第３章 相手のペースに巻き込まれない会話術第４章 論理の落とし穴を見破るテクニック第５章 質問で会話の主導権を握る方法エピローグ 議論の目的は「よりよい結論」に到達すること

著者プロフィール

谷原 誠(たにはら・まこと)

「みらい総合法律事務所」パートナー弁護士。明治大学法学部卒業。企業法務、交通事故、不動産、倒産などの案件を主に処理する。読者数約1 万7000 人（2010 年5 月現在）のメールマガジン「弁護士がこっそり教える絶対に負けない議論の奥義」を発行。ブログも運営中。著書に『同業の弁護士から「どうしてそんなに仕事ができるの」と言われる私の5 つの仕事術』（中経出版） 、『人生を思い通りに変える51 の質問』『人を動かす質問力』（ともに角川書店）、『図解「わたしと仕事、どっちが大事？」はなぜ間違いか』（あさ出版）など。

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