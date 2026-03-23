代表取締役社長 酒井大雅が台湾國立宜蘭大學の「名誉特別講座教授（Honorary Distinguished Chair Professor/榮譽講座教授）」に就任

株式会社NTTアグリテクノロジー

株式会社NTTアグリテクノロジー（本社：東京都新宿区／代表取締役社長 酒井 大雅、以下「NTTアグリテクノロジー」）の代表取締役社長である酒井 大雅が、2026年2月1日付で、台湾の國立宜蘭大學（本校：宜蘭県／以下「宜蘭大學」）College of Bioresources（生物資源学部）の「名誉特別講座教授（Honorary Distinguished Chair Professor/榮譽講座教授）」に就任いたしました。

同大学において、台湾外から同職に就任するのは今回が初めてとなります。

なお、就任式は宜蘭大學の創立100周年記念イベントにあわせ、2026年3月20日に現地にて執り行われました。

■背景・経緯

世界的に食の安定供給や農業従事者の減少が深刻化するなか、台湾でも新規就農者の育成や、データを活用した技術伝承の高度化が求められています。

NTTアグリテクノロジーは、2024年9月に宜蘭大學およびThroughTek Co., Ltd.とMOU（基本合意書）を締結して以降、遠隔地の専門家からデータに基づく指導を受けられる「遠隔営農支援システム」の実証実験を共に進めてきました。

今回の「名誉特別講座教授」への就任は、

- スマート農業技術の国際連携の推進- データに基づく農業支援の仕組みづくり- 台湾での実証協力と教育機関への貢献

といった一連の取り組みが総合的に評価されたものです。

■今後の展望

NTTアグリテクノロジーは、ICT やデータ活用に関する知見を活かし、宜蘭大學をはじめとする台湾の教育機関・農業現場と連携して、スマート農業の高度化と持続可能な農業の実現に取り組んでまいります。

引き続き、台湾をはじめ海外地域における食の安定供給と持続可能な農業の発展に貢献できるよう、取り組みを一層強化してまいります。

就任式の様子(左：國立宜蘭大學大學長 陳 威戎、右：NTTアグリテクノロジー社長 酒井 大雅)