人気配信者 ファン太＆鈴木ノリアキがテレビ初ＭＣに就任！新番組「ファン太&ノリアキ ○○チュートリアル！」ＢＳ朝日で放送決定！！

株式会社ＢＳ朝日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

ＢＳ朝日公式ゲームレーベル「AMBER GAMES」が企画、

日本屈指のゲーミングライフスタイルブランド「ZETA DIVISION」の協力のもと

ゲームの「今」を熱く！ ひもとく“全方位型ゲーム情報番組”、

「ファン太&ノリアキ ○○チュートリアル！」の放送が決まりましたことをお知らせします。

放送日時：3月29日(日) 深夜1時30分～2時00分

■ 「ファン太&ノリアキ 〇〇チュートリアル！」 とは

「ファン太&ノリアキ ○○チュートリアル！」は日本屈指のゲーミングライフスタイルブランド「ZETA DIVISION」の協力のもと、世界的な熱狂を巻き起こすゲーム業界の「今」をひもとく“全方位型ゲーム情報番組”です。

ゲームに興味はあるけれど…という視聴者には「今のゲームってこんなにスゴいの！？」という驚きを。

コアなファンには「やっぱりゲームは最高だ！」という再発見を。

eスポーツの競技シーン、ストリーマー文化が生んだ独自のトレンド、数万人を動員するリアルイベントの熱狂…ファン太＆ノリアキが、娯楽を超えた「文化」として成熟していくゲームの現状を、わかりやすく紹介！

テレビ初MCに就任したファン太（左）＆鈴木ノリアキ（右）ファン太＆ノリアキの顔を模した番組ロゴも決定■初回は「ゲーム界隈の盛り上がりをチュートリアル」と題して『ストリートファイター6』を特集。世界大会を終えたばかりのスペシャルゲストが登場！

記念すべき初回放送は、MCの２人から視聴者へ「ゲーム界隈の盛り上がりをチュートリアル」！ ストリーマーや

VTuberの登場がゲーム界隈を盛り上げる要因のひとつでは、と分析する２人。話題は世界中で愛される対戦格闘

ゲームの金字塔『ストリートファイター6』へ。折しも、番組の収録直前に優勝賞金100万ドルを懸けた公式世界大会

【CAPCOM CUP 12】が開催されました。 “世界最強”を競う熱狂の様子も交えながら、「なぜこれほどまでに面白

いのか？」を深掘り。『ストリートファイター6』界隈の「今」を熱く！ お伝えします！

特別ゲストとして、最前線で活躍するトッププロゲーマー＜ももち選手＞と＜ひぐち選手＞が登場！ 両選手は

『ストリートファイター6』公式世界大会【CAPCOM CUP 12】に出場し、＜ももち選手＞が９位、＜ひぐち選手＞が

4位入賞を果たしました。スタジオでは＜ももち選手＞と＜ひぐち選手＞が実際にファン太＆ノリアキに『スト６』をチュートリアル。超豪華なコーチングの結果は！？

■出演者コメント

ファン太＆ノリアキの『スト6』の腕前は！？（左から）ももち選手、ひぐち選手、ファン太、鈴木ノリアキ『スト6』の“チュートリアル”で魅力を再発見

ファン太

ノリさんとこうやって一緒に番組ができることを誇りに思っております（笑）。

今回はe-sportsの話題がメインになると思いますが、e-sportsをやったことの

ない人も、ある人も楽しめるような番組にしたいですね。楽しみにしていてください！

※ファン太 ／ Fanta

アラサーの会社員。声真似ワールドカップ3位。格闘家。ギャングのボス。

紅白出場歌手。海賊団船長。王子。真偽は不明だが数多くの肩書を持つ覆面系ストリーマー。

鈴木ノリアキ

ファン太さんと一緒に番組ができるということで非常に楽しみなんですけど、

まぁ…もう視聴者の皆さんと一緒にいろんなものを「チュートリアル」していって

いろんな世界を知っていこうかなと！ よろしくお願いいたします！

※鈴木ノリアキ ／ Noriaki Suzuki

2012年ごろからeスポーツに触れ始め、『Call of Duty』でのプロシーンを作り出した

第一人者。解説者としても名を馳せ、数々の名シーンを彩る存在として人気を博す。ゲーム

以外にも、アニメを始めとするコンテンツに対しての感度も高く、語り出すと止まらない。

■番組概要

番組名：ファン太&ノリアキ ○○チュートリアル！

（ふぁんたあんどのりあき まるまるちゅーとりある）

放送局：BS朝日

放送日時：3月29日(日) 深夜1時30分～2時00分

MC：ファン太、鈴木ノリアキ（ZETA DIVISION）

初回ゲスト：ももち、ひぐち（プロゲーマー ZETA DIVISION）

企画：AMBER GAMES

企画協力：ZETA DIVISION

制作・著作：ＢＳ朝日

制作：文化工房

■AMBER GAMES （アンバーゲームズ）

AMBER GAMESは、“おもしろい”を発掘、世界とつなぐゲームレーベルです。

ゲームを愛するすべての人の毎日が、ほんの少しでも幸せになるように。

キラキラと輝く“宝石”を、世界に送り出します。

公式サイト https://www.bs-asahi.co.jp/ambergames/

公式X ＠AMBERGAMES_ （最後にアンダーバーが付きます）