埼玉県を代表するリサイクルショップ「エブリデイゴールドラッシュ」～2月・想い出査定・月間大賞者発表～ 38年前のハワイ旅行と指輪の感動ストーリー

株式会社東洋

「笑顔創造」を企業理念とする株式会社東洋（埼玉県桶川市、代表取締役：中村秀夫）が運営するリユースカンパニーで埼玉全域で8店舗を運営するリサイクルショップ「エブリデイゴールドラッシュ」で2月の月間想い出査定大賞を3月23日に発表します。一ヶ月間で50品の想い出査定として買い取りをしたなかで大賞の一品となります。

【想い出査定の内容】

想い出査定とは、2014年10月から行っている当社独自の査定で、買い取り時に、お客様が大切にされてきた想い出をお聞きし、通常の査定額とは別に“想い出査定額”をつけさせていただく当社独自の査定になります。想い出査定額は、想い出の内容によって金額も変化します。『想い出査定』は、「想い出査定士」が対面で行っており、これまでも様々な想い出をお買取りしています。

今回の大賞のお品物【18K D0.32ct S1.76ct リング】

【実際にお伺いしたお品物の想い出】

38年前、母と姉と3人で初めてハワイへ海外旅行に行った時のこと。その旅先で、この指輪を前に立ち止まり、買おうかどうしようかと何度も悩みながら、何度もお店を出たり入ったりしていたお母様の姿があったそうです。母子家庭で、仕事を掛け持ちしながら家族のために懸命に働き続けてきた人生。自分のことはいつも後回しにしてきたお母様に、頑張ってきた自分へのご褒美として買いなよ、と姉と2人で何度も声を掛け、ようやく決心して購入された、忘れられない想い出の指輪でした。当時は仕事に追われる日々の中、特別な日にだけそっと身につける、かけがえのない存在だったそうです。しかし十数年前、そのお母様は癌で他界。大切に受け継いだ指輪でしたが、どうしても家庭の事情でお金が必要となり、今回査定にご来店くださいました。

【カリスマ想い出査定士の早川の御紹介】

【メディア経験】 【早川綾子】

2001年 2月入社

エブリデイ上尾店 副店長・景品担当

2011年EV上尾店閉店に伴い、2011年、9月よりリユース部門

エブリデイゴールドラッシュ桶川店へ移動 桶川店店長

ブロックリーダー→スーパーバイザー→エリアマネージャー

TV東京「モーニングチャージ」（2015年）

TV朝日「スーパーJチャンネル」（2021年）

フジテレビ「ポップUP」（2022年）

TBS「櫻井・有吉THE夜会」（2026年）

メディア対応や取材対応いつでも出来ます

【リサイクル専門店 エブリデイゴールドラッシュとは？】

エブリデイゴールドラッシュは株式会社東洋が経営するリサイクル専門店で、埼玉県内で8店舗を展開する買取専門店、主に、ジュエリー・貴金属・時計・ブランド品の買取をしています。

同社は独自の「想い出査定」を導入しており、お客様の品物にまつわる想い出をお聞きし、買取金額をUPするというサービスも行っています。

《ゴールドラッシュの強み》

１.「想い出査定」

お客様の品物にまつわる想い出や背景を尊重し、単なる市場価値だけではなく、感情的な価値も考慮した査定を行います。

２.「目の前査定」

お客様の目の前で一点一点丁寧に査定を行い、内容も詳しく説明します。

３.「地域密着型サービス」

埼玉県内で39年の営業により、地域の特性やお客様のニーズを深く理解し、信頼関係を強く築いています。

４.「専門知識と経験」

ジュエリーや貴金属、ブランド品や時計などに関する豊富な知識と経験をもつスタッフが在籍しており、適正な価格での買取を実現しています。

これらの強みにより、ゴールドラッシュは地域の顧客から高い評価と信頼を得ております。

《エブリデイゴールドラッシュ 店舗一覧》

エブリデイゴールドラッシュアリオ深谷店 TEL:048-579-5705

エブリデイゴールドラッシュ本庄店 TEL:049-571-8871

エブリデイゴールドラッシュ久喜店 TEL:0480-48-7099

エブリデイゴールドラッシュエルミこうのす店 TEL:048-542-9555

エブリデイゴールドラッシュ北本店 TEL:048-577-3353

エブリデイゴールドラッシュＰＡＰＡ上尾店 TEL:048-729-5423

エブリデイゴールドラッシュ宮原店 TEL:048-729-5510

エブリデイゴールドラッシュイオンせんげん台店 TEL:048-993-4566

《株式会社東洋について》

埼玉県桶川市西2丁目9-36に本社を構える企業で1986年に創業され、主に埼玉県内でリユース・クレーンゲーム事業を展開しています。

【リユース事業】：「エブリデイゴールドラッシュ」・「銀座東洋ジュエリー」などで、ジュエリー、貴金属、ブランド、時計、ルースの買取や販売

【クレーンゲーム事業】：「エブリデイ行田店」・「エブリデイとってき屋東京本店」などのクレーンゲームアミューズメント施設を運営

【ルース事業】：「東洋ルース」として国際宝飾展やミネラルマルシェなどで各地に行き宝石の販売会を実施

【本社所在地：363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-36 マメトラショッピングパーク2F】

エブリデイゴールドラッシュ公式ホームページ：https://everydaygoldrush.com/

エブリデイゴールドラッシュ公式X（旧Twitter）：https://x.com/GoldrushEvery

エブリデイゴールドラッシュ公式instagram：https://www.instagram.com/everydaygoldrush/

【会社情報】

会社名：株式会社東洋

本社所在地：〒363-0017 埼玉県桶川市西2-9-36マメトラショッピングパーク2階

電話番号：048-593-0999

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当：八幡太樹 （やはたたいき）

電話：0120-187-339

メールアドレス：toyo-press@toyo-egroup.jp