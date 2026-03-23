timelesz篠塚大輝、初のラジオレギュラー！“誰かと一緒につくる”新感覚のトーク＆教養バラエティ！『…＆シノ！from timelesz』が4月スタート

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、アイドルグループtimeleszのメンバー・篠塚大輝がパーソナリティを務める新番組を4月からスタートします。

番組タイトルは『…＆シノ！from timelesz』（読み方：アンドシノフロムタイムレス）。

ダンスや歌が未経験ながら驚異の吸収力でtimelesz projectのオーディションを勝ち抜いた篠塚大輝が自分とは異なるジャンルで活躍する“誰かと一緒に”つくっていくラジオのトーク＆教養バラエティです。初回放送は、4月4日（土）16：00～16：30です。

まずは半年！シノこと篠塚大輝に与えられた30分のラジオ番組で、彼がどう成長して行くのか、そしてゲストとどんな科学反応が起きるのか？ご期待ください。

篠塚大輝はラジオのレギュラー番組を初めて担当するにあたり「高校生の時ラジオを聞いていたのもあり、今からとても楽しみです！頑張ります！」と意気込んでいます。

timeleszファンの皆さんはもちろん、TBSラジオの既存リスナーの皆さんにも愛されるような番組を目指し、一人でも多くの方にこの番組が届くよう頑張ります。

《番組情報》

『…＆シノ！from timelesz』

●出演：篠塚大輝（timelesz）

●放送時間：毎週土曜 16：00～16：30

●番組メールアドレス：and@tbs.co.jp

●公式X 調整中

《篠塚大輝プロフィール》

2002年7月9日、大阪府出身。一橋大学在学中にtimelesz projectに参加。見事、オーディションを勝ち抜き2025年2月よりグループの新メンバーとして活動開始。