【速報】埼玉県内１００年企業「松井産業」が「2025年度 埼玉経営品質賞 知事賞」を受賞

松井産業株式会社

松井産業株式会社（本社：埼玉県三郷市、代表取締役社長：松井 孝司、以下「当社」）は、この度、埼玉県および埼玉経営品質協議会が主催する「2025年度 埼玉経営品質賞」において、最高賞である**「知事賞」**を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

※なお、表彰式は5月21日に開催されます。

■ 「埼玉経営品質賞」とは

埼玉経営品質賞は、顧客の視点に立ち、自己革新を継続的に行うことができる「優れた経営の仕組み」を持つ組織を表彰する制度です。「顧客本位」「独自能力」などの評価基準に基づき、厳正な審査を経て決定されます。

■ 受賞の背景と評価ポイント

当社は大正11年の創業以来、不動産・住宅・リフォーム・賃貸管理など、住まいに関わるワンストップサービスを提供してまいりました。今回の受章においては、特に以下の点が評価されました。

地域密着の「お役立ち」精神： 「三郷・吉川を日本一幸せな街にする」というビジョンのもと、単なる物件提供に留まらない、地域住民の生活の質（QOL）向上への寄与。

変化に対応する組織文化： 経営品質向上活動（JQA）を通じた、社員一人ひとりの主体的な改善活動と、お客様の声を経営に反映させる仕組みの構築。

高い顧客満足の実現： アフターフォローの徹底や地域交流イベントの開催など、長期的な信頼関係を築く「独自の価値提供」の継続。

（過去の表彰風景）（過去のトロフィー）

■ 代表取締役社長 松井 孝司のコメント

「この度は、名誉ある知事賞をいただき、身の引き締まる思いです。この賞は、日頃から私たちを支えてくださる地域のお客様、そして共に歩んでくれる全社員の努力の賜物です。私たちはこれからも、現状に甘んじることなく、地域の皆様にとって『なくてはならない存在』であり続けるよう、経営の質のさらなる向上に邁進してまいります。」

松井孝司代表取締役社長

【松井産業株式会社について】

所在地： 埼玉県三郷市彦成1-1

代表者： 代表取締役社長 松井 孝司

事業内容： 不動産売買・仲介、注文住宅、リフォーム、賃貸管理、資産活用コンサルティング

公式HP： https://www.matsui-sangyou.co.jp/(https://www.matsui-sangyou.co.jp/)

松井産業本社ビル

【本件に関するお問い合わせ先】

松井産業株式会社 経営管理部:：広瀬

TEL：[048-957-3211] / E-mail：[saiyou@matsui-sangyou.co.jp]