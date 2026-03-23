新代表理事に小塚崇彦が就任　日本スポーツチア＆ダンス連盟

一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟

小塚氏は、長年にわたり日本のフィギュアスケート界を代表する選手として国内外で活躍し、スポーツの価値や魅力を広く社会へ発信してきました。競技引退後は、スポーツ振興や教育活動にも積極的に取り組み、次世代アスリートの育成やスポーツ文化の発展に貢献しています。

当連盟は、小塚氏の豊富な経験と幅広いネットワークを生かし、チアリーディングおよびパフォーマンスチアのさらなる普及・発展、ならびにスポーツを通じた社会貢献の推進に取り組んでまいります。

今後も当連盟は、チアリーディングおよびパフォーマンスチアの価値を社会へ発信し、競技の発展と人材育成に寄与してまいります。

【新代表理事コメント】

このたび、一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟の代表理事に就任いたしました、小塚崇彦です。

チアリーディングやパフォーマンスチアは、競技としての魅力はもちろんのこと、人を応援する心やチームワーク、挑戦する姿勢を育む素晴らしいスポーツ文化だと感じています。これまで多くの選手・指導者の皆様が築いてこられたこの競技の価値を大切にしながら、さらなる発展と普及に努めてまいります。

また、スポーツの力を通じて、次世代を担う子どもたちや若い世代が夢や目標に向かって挑戦できる環境づくりにも取り組んでいきたいと考えています。

関係者の皆様と力を合わせながら、日本におけるチアリーディングおよびパフォーマンスチアの発展に貢献してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

新体制後初の公式イベントとなる日本代表壮行会が開催されます。ぜひ奮ってご参加ください。

ICU世界大会 日本代表壮行会情報

日時：2026年4月12日（日）

会場：国立代々木競技場第二体育館

開場：14時00分※予定

開演：14時30分※予定

実施内容：2025日本代表報告会（演技披露）、2026日本代表演技披露、日本代表への応援演技、日本代表認定証授与※予定

＜観覧チケットについて＞

販売期間：2026年3月18日（水）～3月29日（日）

販売：https://cheer.sportscom.jp/#/events/1000235

料金：3,300円（税込）／1枚・リストバンド

一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟について

弊連盟は、世界121カ国が加盟し国際オリンピック委員会から正式認定を受けたICU(International Cheer Union)に正式加盟する日本国内唯一の団体です。国内大会主催、指導者育成プログラム実施、国際大会への日本代表派遣を行っています。

〈連盟概要〉

名称：一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟

所在地：東京都新宿区四谷1-18-12 坂本屋ビル302号室

代表理事：小塚崇彦

設立： 2010年2月18日

HP：https://jfscheer.org