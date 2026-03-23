「裸眼 3D 映像」×「CGI」商品パッケージ販売開始。デモ映像では巨大クレーンが渋谷メガウォールをジャック！

株式会社 京王エージェンシー

株式会社京王エージェンシー（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：中瀬真実、以下京王エージェンシー）は、株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三、代表取締役社長：小坂洋人）およびクリエイティブ制作を行う株式会社ARROVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河合佑介）と連携し、KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォール向けの「裸眼3D映像」と、SNSでの話題化に貢献する「CGI（フェイクOOH）」の制作・配信をセットにした、新しい広告パッケージ商品の提供を2026年3月23日より開始いたしました。

また、本パッケージのクリエイティブを体感いただけるデモ映像『MEGA WALL CRANE』を、KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォールおよび、KEIO MIRARERU VISION公式Xにて、配信開始いたしました。

1. 商品概要

(1) 裸眼3D映像＋CGI＋SNS配信プラン

・配信期間：1週間(渋谷メガウォールでは毎時8回放映)

・販売価格：850万円～(Xに配信)

：700万円～(MetaまたはTikTokに配信

(2) 裸眼3D映像プラン

・配信期間：1週間(渋谷メガウォールでは毎時8回放映)

・販売価格：450万円～

(3) SNS配信オプションメニュー

上記(1)(2)のプランに、別途SNS配信オプションを付けていただく事が可能です。

・X：200万円

・Meta：50万円

・TikTok：50万円

※上記価格は最低金額となります。動画はいずれも15秒となります。

クリエイティブによって、制作費用が変動いたします。

2. デモ映像『MEGA WALL CRANE』配信開始

渋谷の街中に、巨大なクレーンゲームが出現し、自由自在に動き出します。

本デモ映像では、湾曲したディスプレイを搭載したKEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォールの特性を最大限に活かし、迫力のある映像体験を生み出します。またSNSでは、現実を拡張するCGI演出によって、クレーンがビジョンの枠を超え渋谷の街に飛び出してくる、現実と非現実が混ざり合う瞬間を創出いたします。

(1) 裸眼3D映像

・放映場所：KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォール

(東京都渋谷区宇田川町２６-３)

・放映開始日：2026年3月23日～

※テナントへのお問い合わせはご遠慮ください。

※放映時間は、日毎によって異なります。

(2) CGI（フェイクOOH）

・配信場所：KEIO MIRARERU VISION 公式X

(https://x.com/KEIO_MIRARERU)

■お問い合わせ先

OOH事業本部DOOH推進チーム広報担当

(担当者：志賀・佐藤・小澤）

TEL：03-3348-8610