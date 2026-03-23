「裸眼 3D 映像」×「CGI」商品パッケージ販売開始。デモ映像では巨大クレーンが渋谷メガウォールをジャック！
株式会社京王エージェンシー（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：中瀬真実、以下京王エージェンシー）は、株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三、代表取締役社長：小坂洋人）およびクリエイティブ制作を行う株式会社ARROVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河合佑介）と連携し、KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォール向けの「裸眼3D映像」と、SNSでの話題化に貢献する「CGI（フェイクOOH）」の制作・配信をセットにした、新しい広告パッケージ商品の提供を2026年3月23日より開始いたしました。
また、本パッケージのクリエイティブを体感いただけるデモ映像『MEGA WALL CRANE』を、KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォールおよび、KEIO MIRARERU VISION公式Xにて、配信開始いたしました。
1. 商品概要
(1) 裸眼3D映像＋CGI＋SNS配信プラン
・配信期間：1週間(渋谷メガウォールでは毎時8回放映)
・販売価格：850万円～(Xに配信)
：700万円～(MetaまたはTikTokに配信
(2) 裸眼3D映像プラン
・配信期間：1週間(渋谷メガウォールでは毎時8回放映)
・販売価格：450万円～
(3) SNS配信オプションメニュー
上記(1)(2)のプランに、別途SNS配信オプションを付けていただく事が可能です。
・X：200万円
・Meta：50万円
・TikTok：50万円
※上記価格は最低金額となります。動画はいずれも15秒となります。
クリエイティブによって、制作費用が変動いたします。
2. デモ映像『MEGA WALL CRANE』配信開始
渋谷の街中に、巨大なクレーンゲームが出現し、自由自在に動き出します。
本デモ映像では、湾曲したディスプレイを搭載したKEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォールの特性を最大限に活かし、迫力のある映像体験を生み出します。またSNSでは、現実を拡張するCGI演出によって、クレーンがビジョンの枠を超え渋谷の街に飛び出してくる、現実と非現実が混ざり合う瞬間を創出いたします。
(1) 裸眼3D映像
・放映場所：KEIO MIRARERU VISION 渋谷メガウォール
(東京都渋谷区宇田川町２６-３)
・放映開始日：2026年3月23日～
※テナントへのお問い合わせはご遠慮ください。
※放映時間は、日毎によって異なります。
(2) CGI（フェイクOOH）
・配信場所：KEIO MIRARERU VISION 公式X
(https://x.com/KEIO_MIRARERU)
■お問い合わせ先
OOH事業本部DOOH推進チーム広報担当
(担当者：志賀・佐藤・小澤）
TEL：03-3348-8610