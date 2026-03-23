AOI Biosciences、「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026」決勝大会にてスタートアップ部門賞を受賞

AOI Biosciences株式会社

AOI Biosciences株式会社（本社：大阪府茨木市、代表取締役：末田伸一、以下「アオイバイオ」）は、日本経済新聞社が主催するスタートアップ・アトツギベンチャーを対象にしたピッチコンテスト「NIKKEI THE PITCH GROWTH」決勝大会において、スタートアップ部門賞を受賞したことをお知らせいたします。

■「NIKKEI THE PITCH GROWTH」とは

「NIKKEI THE PITCH GROWTH」は、日本経済新聞社が主催するスタートアップ向けのビジネスピッチコンテストです。全国から応募したスタートアップ企業が、革新的なビジネスモデルや技術についてプレゼンテーションを行い、事業の革新性、社会課題解決性、市場成長性、実行力などの観点から審査が行われます。

書類審査および地域ブロック大会を経て選ばれた企業が決勝大会に進出し、国内有数のスタートアップイベントとして注目されています。決勝大会では、全国400社以上のエントリーの中から選出された22社がファイナリストとして登壇しました。

https://pitch.nikkei.com/

■評価ポイント

アオイバイオは、自己免疫疾患の新たなメカニズム「ネオセルフ」に基づく独自技術と、ターゲット特異性が高く副作用を抑えた創薬を可能とする「アロステリック部位予測技術」の革新性が評価されました。さらに、これらの技術を応用した社会的課題解決性および事業成長性も高く評価され、「スタートアップ部門賞（※）」の受賞に至りました。特に、ネオセルフに基づく技術を応用した「B2GPI ネオセルフ抗体検査」は、不妊症・不育症の検査として多くの臨床研究で有用性が実証されています。本邦では不育症を対象疾患とした先進医療として承認されるなど、信頼性のある事業展開を行っている点が審査員から高く評価されました。

※スタートアップ部門賞とは:事業の革新性、社会課題解決性、市場成長性などの観点から高く評価された企業に授与される賞

■代表者からのコメント

AOI Biosciences株式会社

代表取締役社長 末田 伸一

弊社は、「人々の当たり前の健康が脅かされない世界を目指す」ために、診断困難・治療困難な自己免疫疾患と感染症の解決策を開発・提供し続けます。社会実装が始まっている、不妊症・不育症に対するβ2GPIネオセルフ抗体検査は本邦だけではなく、アジアを中心として世界の人々にも使われ始めています。また、アロステリック部位予測技術も実証段階を終え、製薬企業との共同研究も順次始まっており、一つ一つ歩みを進めています。いつの日か、人々が突然の病気に苦しむことがない世界を実現するために尽力致しますので、今後ともアオイバイオを宜しくお願い致します。

■新たなメカニズム「ネオセルフ理論」とは

大阪大学の荒瀬尚教授が提唱した「ネオセルフ理論（※）」に基づき、「β2GPIネオセルフ抗体」を検出する検査技術を開発しました。本技術により、不育症や自己免疫疾患などの原因の一部を明らかにできる可能性があり、新たな診断・治療戦略につながることが期待されています。

（※）ネオセルフ理論：本来は免疫の攻撃対象とならない「自己のタンパク質」が、別の分子と結合することで異物（ネオセルフ）として認識され、自己免疫疾患の原因となるという画期的な理論

■アロステリック部位予測技術について

アオイバイオでは東芝社の量子インスパイアード最適化ソリューション「SQBM+」を用いて、タンパク質の立体構造情報からアロステリック部位を計算により予測する技術を開発しました。従来の創薬では創薬困難とされていた標的タンパク質に対し、アロステリック創薬という新たなコンセプトの創薬により治療薬の創生を可能にすることが期待されています。

■今後の展望

アオイバイオは、独自の革新性が高い「ネオセルフに基づく技術」と「アロステリック部位予測技術」という2つのプラットフォーム技術により、自己免疫疾患領域および感染症領域を中心として検査・創薬・創薬支援事業を展開し、人々の当たり前の健康のために貢献し続けます。

■AOI Biosciencesについて

会社名：AOI Biosciences株式会社（https://www.aoibio.com）

事業概要：感染症領域・自⼰免疫疾患領域を中心に、情報解析技術と独自のバイオ技術を融合することにより検査事業・創薬事業・創薬支援事業を展開

会社設立：2019年11月

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

- e-mail：information@aoibio.com