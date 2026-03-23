株式会社フジ・ネクステラ・ラボ、リアルタイム質疑応答支援システム「Live-QA」が「第三回 日本新規事業大賞」最終審査会に進出

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉本 治、以下「FNL」）は、企業発の新規事業を表彰する「第三回 日本新規事業大賞」において、リアルタイム質疑応答支援システム「Live-QA」がファイナリストに選出されたことをお知らせいたします。

■ リアルタイム質疑応答支援システム「Live-QA」について

「Live-QA」は、会見やIR説明会などにおける質疑応答を、生成AIによりリアルタイムで支援するソリューションです。

質問の流れを即時に解析し、論点の整理や回答候補の提示を行うことで、説明の正確性と一貫性を保ちながら、回答準備を“前倒し”することが可能になります。これにより、質疑応答の場で発生しがちな沈黙や情報のばらつきを防ぎ、チームでのスムーズな対応を実現します。

FNLでは本ソリューションを通じて、企業の広報・IR・説明責任の高度化を支援するとともに、生成AIを活用した新しいコミュニケーション支援の形を提案します。



■「日本新規事業大賞」について

「日本新規事業大賞」は、企業から生まれる新規事業に光を当て、企業内で挑戦する起業家マインドを持つ人々を応援することを目的としたアワードです。

企業内の挑戦に加え、社内外の共創や異業種連携などのオープンイノベーションを通じて成長した取り組みを表彰し、挑戦者同士のつながりを生み出すことを目指しています。

最終審査および審査結果の発表は、2026年4月15日（水）に幕張メッセで開催される日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」の中で行われます。

「第三回 日本新規事業大賞」サイト：https://sj.innovationaward.jp/

最終審査会・観覧のお申し込みはこちら： https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_award_1&utm_source=award(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_award_1&utm_source=award)

株式会社フジ・ネクステラ・ラボは、システム開発、ITインフラ、データ活用、AI・DX支援などの技術領域を軸に、新たな価値創出につながるサービス開発に取り組んでいます。今後もテクノロジーを通じて企業活動や社会の課題解決に貢献する新規事業の創出を推進してまいります。

【サービスページ】

https://www.fnl.co.jp/business/liveqa/