【4/26(日)A千葉戦】ハーフタイム企画・メモリアルフォトを募集！

株式会社サンロッカーズ

ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）1部所属のサンロッカーズ渋谷（運営：株式会社サンロッカーズ／本社：東京都品川区／代表取締役社長：神田康範）は、4/26（日）に青山学院記念館にて行われるアルティーリ千葉戦のハーフタイム企画として、皆さんが撮影してきた写真を募集し、「メモリアルフォト」スライドショーを実施いたします。



皆さんの素敵な思い出で最後の「ホーム青学」を彩りましょう！

参加をご希望の方は以下の概要をご確認のうえ、ご応募ください。

- 概要

募集内容：以下における青山学院記念館で撮影した写真

1. サンロッカーズ渋谷ホームゲームで撮影した写真

2. サンロッカーズ渋谷主催イベントで撮影した写真

（例：観戦時の写真、選手のプレー写真、サンロッカーガールズや428 ROCK CREW、サンディー、アリーナキャストとのお写真など）

募集期間：4月12日（日）23:59まで

※募集期間は予告なく変更となる場合があります。

対象試合：4月26日（日）アルティーリ千葉戦（試合開始 14:05／開場 12:30）

会場：青山学院記念館 （〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25）

応募方法：

・必ず下記応募規約をご確認・同意の上、ご応募ください。

・下記応募フォームURLに写真を投稿してください。

ご応募はこちらから :https://segajp.app.box.com/f/b1624518fc1c4009bafe9b358e222f3f- 応募規約

・募集した写真は会場ビジョンでの放映に使用いたします。

・ご自身で撮影した写真のみを応募してください。

・ご応募いただいたすべての写真を使用するとは限りませんのであらかじめご了承ください。

使用の有無に関するお問い合わせは回答いたしかねます。

・映像制作にあたり、加工や修正をする場合がありますのであらかじめご了承ください。

・企画の内容は急遽変更となる場合がございます。

- サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のクラブとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/

運営会社： 株式会社サンロッカーズ