22社、60ブランドの外食チェーン・ホテルと合同で「EARTH HOUR 2026」に参加します

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、外食チェーン・ホテル等２２社と、環境啓発プロジェクト「Food with Sustainability」として連携し、合同で2026年3月28日（土）、WWFの活動「EARTH HOUR 2026」に参加します。22社、60ブランド、

3,000以上の店舗、施設で看板のライトダウン、啓発ポスターの掲示などを実施します。

タリーズコーヒーは、全国の185店舗で実施し、この機会にお客様と共に地球環境問題について考えます。

外食チェーン合同で参加する取り組みは、『外食企業の「本社だけではなく、店舗という拠点を複数持っている」特性を生かし、企業側だけではなく、ご来店されるお客様と一緒に「EARTH HOUR」に参加することで、より効果的な環境啓発活動になる』という考えから、2018 年より参加の株式会社デニーズジャパンの声掛けにより始まりました。タリーズコーヒーは今回 7回目の参加となり、一部店舗にて実施します。飲食事業社(外食・ホテル等)によるプロジェクト「Food with Sustainability」は、今後EARTH HOURへの参加に留まらず事業特性に応じた様々な環境施策の共有、情報交換、啓発活動に取り組んでいきます。

【EARTH HOUR とは】

『世界中で同じ日・同じ時刻に消灯することで、気候変動と生物多様性保全への意思を示すWWFのイベントです。2007年のスタートから規模を拡大しながら実施しており、現在では世界中で行なわれるイベントに成長しました。2026年3月28日午後8時30分、アースアワーは世界中の個人、地域社会、企業に対し、電気を消して「地球のための1時間をすごしましょう」と呼びかけます。

EARTH HOURは今年も、世界の方々と共に「地球のための最大の1時間」を作り上げます。 (WWFジャパン HPより)

皆さまもぜひ、ご参加ください。

■WWFジャパン EARTH HOUR特設サイト

https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/(https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/)

参加企業・ブランド一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20545/table/541_1_23bea636a8634544fe0f1a4e7ef6ebf2.jpg?v=202603240251 ]

※実施店舗数は企業によって異なります。

＜プレスリリースPDF＞

https://prtimes.jp/a/?f=d20545-541-a0c5756ae80443a1bfd7cce2974a7938.pdf

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社お客様相談室

TEL：03-3268-8320 受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）

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