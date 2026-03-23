高齢化社会の新資格「高齢者健幸サポーター」立上げを支援

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明）は、ＢＣＣ株式会社が新設した資格「高齢者健幸サポーター」の立ち上げを支援しました。

「高齢者健幸サポーター」は“知っているつもり”になりやすい高齢者理解と寄り添い方を、最短2時間で学べるオンライン入門資格です。社会全体で高齢者を支えるための「第一歩」となる学びとして注目されています。

事例インタビューの詳細はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46930/

新資格「高齢者健幸サポーター」と誕生背景

「高齢者健幸サポーター」は、高齢期に起こる心身の変化や、高齢者の方と接する際に大切な“心を動かすポイント”を体系的に学べるオンライン入門資格。家庭・地域・職場などさまざまな場面で活かせる実践的な内容を、最短2時間で習得できます。

公式サイト：https://japan-ac.jp/supporter-class/(https://japan-ac.jp/supporter-class/)

高齢化の進展により「高齢者との関わり方」に戸惑う場面が増えている今、介護現場だけでなく、社会全体で“高齢者理解”へのニーズが高まっています。こうした社会的背景を受け、ＢＣＣ株式会社では、介護職に限らず誰もが学べる“高齢者支援の第一歩”として本資格を開発しました。

本講座のオンライン展開にあたっては、株式会社デジタル・ナレッジが、教育ビジネス特化型eラーニングサービス「N-AcademyBIZ」の提供および映像コンテンツ制作を統合的に支援。システム構築から映像制作までワンストップで対応し、約5ヶ月でオンライン講座の立ち上げを実現しました。

お客様のニーズ

導入サービス

- 高齢化の進展に伴い、介護職以外にも広がる“高齢者とのコミュニケーション支援ニーズ”に対応した入門資格が必要- 新しい資格講座を短期間で立ち上げたい- 申込・決済・受講・認定証発行までオンライン完結型で運営したい- N-AcademyBIZ（https://www.digital-knowledge.co.jp/product/n-academy-biz/）- eラーニング教育用コンテンツ制作サービス（https://www.digital-knowledge.co.jp/product/contents/custom-made-contents/）

＜導入の決め手＞

導入後の成果

お客様のコメント

- クレジット決済やデジタル認定証の即時発行、確認テスト機能など、オンライン講座の資格運営に必要な要件を網羅- 要望に寄り添う提案力と一貫した伴走型支援- システム構築と映像制作を統合提供するワンストップ体制- システム構築から映像制作まで統合支援し、約5ヶ月で講座をリリース- 申込～認定証発行までをオンライン完結化し、運営負担を大幅に軽減ＢＣＣ株式会社ヘルスケアビジネスカンパニー 介護レクリエーショングループマネージャー 西原 弓恵 様

「高齢のご家族や身近な方との関わりの中で戸惑う経験は、誰にでもあると思います。この資格では、そうした不安に寄り添いながら、日常ですぐに活かせるヒントを短時間で学ぶことができます。

短期間での立上げを目指し、システムと映像制作を同時並行で進める必要がありましたが、デジタル・ナレッジさんに一括して依頼できたことで、準備負担を大幅に軽減できました。親身なサポートで高いクオリティに仕上げていただき満足しています。」

今後の展望

事例インタビューの詳細はこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46930/

ＢＣＣ株式会社では、高齢者を理解し寄り添う視点が広がることで、高齢者本人はもちろん、支える側の心の負担も軽減され、「誰もが心豊かに暮らせる社会づくり」へ貢献できるよう、本資格のさらなる普及を目指しています。

デジタル・ナレッジは、ＢＣＣ株式会社の教育理念に寄り添いながら、オンライン教育環境のさらなる進化を支援するとともに、専門資格の新規立ち上げ・オンライン展開を加速する統合支援を通じて社会ニーズに応える学びの創出に取り組んでまいります。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表者：代表取締役社長 𡌶 弘明（Haga Hiroaki）

代表取締役COO 吉田 自由児（Yoshida Jiyuuji）

所在地：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

電 話：03-5846-2131（代表）／ 050-3628-9240（導入ご相談窓口）

ＵＲＬ：https://www.digital-knowledge.co.jp/