Ｊトラストグローバル証券株式会社

JTG証券（正式名称：Ｊトラストグローバル証券株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢田耕一）は、本日開催の取締役会において、常務取締役の就任を決定いたしましたので、お知らせいたします。

新任常務取締役となる松浦克巳氏は、中央省庁の要職を幅広く歴任される中で培われた高い知見と豊富な経験を有しております。同氏の参画により、お客さま本位の業務運営の一層の実現に向けて、当社の内部管理体制の高度化をさらに推進し、お客さまの資産形成の良きパートナーとして選ばれる存在となるよう努めてまいります。また、監督官庁をはじめとする対外機関との関係強化を目的として新設した渉外室においても、必要なコミュニケーション体制の整備に取り組んでまいります。

当社は引き続き、「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され､金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと、顧客本位の業務運営と健全で透明性の高い企業運営を推進してまいります。

新任常務取締役の略歴

氏名 松浦 克巳（マツウラ カツミ）

生年月日 1965年4月5日

就任日

＜ 略歴 ＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/111858/table/61_1_b1ebb39724f53a3b6409b5eeb256e765.jpg?v=202603240251 ]

2026年3月23日

JTG証券について

JTG証券は、創業から60年を超え、2022年にはJトラスト株式会社（東証スタンダード上場 証券コード：8508）グループの一員として新体制でリスタートした、歴史と革新が共存する証券会社です。

「お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され､金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す」という理念のもと､外部環境がどのように変化してもその変化に適切に対応し､既成概念にとらわれない質の高いサービスと革新的なアプローチを通じて､お客さまへ新しい付加価値を提供することを使命としています。

「海外投資のJTG証券」「スタートアップ企業を応援するJTG証券」「ウェルスマネジメントのJTG証券」という3つのコア領域において付加価値創造に取り組んでまいります。

会社概要

会社名：Ｊトラストグローバル証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号

貸金業者登録番号 東京都知事(1)第31946号

Ｊトラスト株式会社〔東証スタンダード 8508〕の子会社

加入協会：日本証券業協会､一般社団法人日本投資顧問業協会、日本貸金業協会会員 第006278号

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー7階

代表者：矢田耕一

ホームページ：https://www.jtg-sec.co.jp/