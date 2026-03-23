好評につき「ローコード開発の勘所」セミナー オンデマンド配信延長決定

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、3月18日(水)限定で公開していました「ローコード開発の勘所」セミナーの視聴期間を、ご好評につき6月15日(月)まで延長します。お申し込みは6月14日(日)まで受け付けています。

本セミナーでは、ローコード開発のキモをテーマに、当社とイントラマート社の有識者によるパネルディスカッションを通して、ローコード開発の成功ポイントを探ります。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250032.html

■セミナー概要

＜講演＞「ローコード開発の勘所」

～当社SEとイントラマート社の有識者が語る成功の秘訣～

ローコード開発の勘所をテーマに、NECネクサソリューションズのSEとイントラマート社の有識者が実践的な成功の秘訣を語るパネルディスカッションです。

現場での活動の中から内製化のポイント、ガバナンス・セキュリティ対応、AI連携による未来構想まで、情シス部門が明日から活用できる具体的なノウハウを30分に凝縮してお届けします。

【パネラー】 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

NECネクサソリューションズ

■関連情報

intra-mart Accel Platform（イントラマート・アクセルプラットフォーム）

ローコード開発

https://www.nec-nexs.com/sl/intramart/lowcode/

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250032.html

■開催概要

■お問い合わせ

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