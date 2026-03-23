【平塚信用金庫】創業者ネットワーク「ひらしん創業NEXT」を発足しました！

平塚信用金庫

平塚信用金庫は、202６年３月１９日（木）に創業者ネットワーク「ひらしん創業NEXT」発足式を執り行いました。当日は５５名の創業者にご参加いただき、発足式の他、AIをテーマにしたセミナー、創業者同士の交流会を開催しました。

本組織は、創業者の「次へのチャレンジ」、「次への成長」、「次への出会い」と次につながるステップを支援することを目的に創業者の「学び」と「出会い」の場を創出する創業者向けコミュニティになります。今後は創業者の声に耳を傾けながら、定期的な情報配信、創業者向けセミナーや創業者同士の交流会を開催していきます。

平塚信用金庫では、今後も創業者をはじめ地域事業者の課題解決支援を行い、地域活性化を図っていきます。

集合写真理事長挨拶セミナー風景交流会風景

お問い合わせ先

営業統括部 経営サポートセンター 担当 鹿島・石井（TEL0463-24-3031）

〒254-0043 平塚市紅谷町11-19 E-mail：sb1286100@hiratsuka-shinkin.jp