ビタミンC*¹配合量が2倍にパワーアップ*²！活きた酵素*³×温感ブースト*⁴ジェルで夏の毛穴悩みに徹底アプローチ。
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、スキンケアシリーズ「ツルリ」より部分用洗顔料を2026年5月12日に数量限定で発売します。
ツルリ 毛穴汚れ分解ジェル VC+ ＜部分用洗顔料＞ 洗い流し用 15g \990（税込）
ビタミンC*¹配合量2倍*²！ツルンとクリアな肌へ
4種のビタミンC*¹を配合。
肌をキュッとひきしめて、ザラつきのないツルンとクリアな肌に整えます。
【テトラヘキシルデカン酸アスコルビル】【アスコルビン酸】【リン酸アスコルビルMg】
【パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na】（全て整肌成分）
活きた酵素*³＋温感ブースト*⁴ジェル
活きた酵素*³の入った温感ブースト*⁴ジェルが、毛穴の角栓や黒ずみを分解してつるんっとクリアな肌に整えます。使い続ければ、ザラザラやポツポツに悩まされないキレイなつるつるの毛穴に。
【トリプル酵素*⁵】3種の酵素が毛穴の角栓や古い角質、メイク汚れを分解してオフします。
【温感ブースト*⁴ジェル】毛穴をひらきやすくし、温感ジェルに配合された酵素の活性化もサポートします。
毛穴一つ一つに届く、ブラシヘッド採用！
毛穴の隅々までジェルを届けられるシリコンブラシです。
やさしい使い心地で肌に負担をかけずに、
しっかり毛穴掃除します。
毛穴の奥の汚れを溶かす“角栓溶解成分*⁶”配合
古い角質や頑固な毛穴にアプローチします。
フレッシュシトラスの香り
【使用方法】
１.ご使用前に、チューブの首もとのダイヤル（矢印）を回し「ON」に合わせます。
２.肌が乾いた状態で使用します。チューブを軽く押してジェルを適量出しながら、そのままブラシで直接マッサージするようにのばします。強くこすりすぎないようにご注意ください。
３.そのあと、水かぬるま湯で十分に洗い流します。
４.ご使用後はダイヤルを「OFF」に戻します。
※チューブの先端は水洗いせず、ティッシュ等でふき取るなどして清潔に保ってご使用ください。
＊1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビン酸、リン酸アスコルビルＭｇ、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（全て整肌成分）
＊2 HKジェルとの比較
＊3 プロテアーゼ（角質ケア成分）
＊4 使用感による
＊5 プロテアーゼ、リパーゼ、パパイン（全て角質ケア成分）
＊6 アルギニン（保湿成分）
【ツルリ公式サイトはこちら】
https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c15/
BCLカンパニーとは
「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。
[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)
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