ビタミンC*¹配合量が2倍にパワーアップ*²！活きた酵素*³×温感ブースト*⁴ジェルで夏の毛穴悩みに徹底アプローチ。

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株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、スキンケアシリーズ「ツルリ」より部分用洗顔料を2026年5月12日に数量限定で発売します。



ツルリ　毛穴汚れ分解ジェル VC+ ＜部分用洗顔料＞ 洗い流し用 15g \990（税込）









ビタミンC*¹配合量2倍*²！ツルンとクリアな肌へ


4種のビタミンC*¹を配合。


肌をキュッとひきしめて、ザラつきのないツルンとクリアな肌に整えます。


【テトラヘキシルデカン酸アスコルビル】【アスコルビン酸】【リン酸アスコルビルMg】


【パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na】（全て整肌成分）



活きた酵素*³＋温感ブースト*⁴ジェル


活きた酵素*³の入った温感ブースト*⁴ジェルが、毛穴の角栓や黒ずみを分解してつるんっとクリアな肌に整えます。使い続ければ、ザラザラやポツポツに悩まされないキレイなつるつるの毛穴に。




【トリプル酵素*⁵】3種の酵素が毛穴の角栓や古い角質、メイク汚れを分解してオフします。


【温感ブースト*⁴ジェル】毛穴をひらきやすくし、温感ジェルに配合された酵素の活性化もサポートします。



毛穴一つ一つに届く、ブラシヘッド採用！



毛穴の隅々までジェルを届けられるシリコンブラシです。


やさしい使い心地で肌に負担をかけずに、


しっかり毛穴掃除します。





毛穴の奥の汚れを溶かす“角栓溶解成分*⁶”配合


古い角質や頑固な毛穴にアプローチします。



フレッシュシトラスの香り



【使用方法】


１.ご使用前に、チューブの首もとのダイヤル（矢印）を回し「ON」に合わせます。


２.肌が乾いた状態で使用します。チューブを軽く押してジェルを適量出しながら、そのままブラシで直接マッサージするようにのばします。強くこすりすぎないようにご注意ください。


３.そのあと、水かぬるま湯で十分に洗い流します。


４.ご使用後はダイヤルを「OFF」に戻します。


※チューブの先端は水洗いせず、ティッシュ等でふき取るなどして清潔に保ってご使用ください。



＊1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビン酸、リン酸アスコルビルＭｇ、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（全て整肌成分）


＊2 HKジェルとの比較


＊3 プロテアーゼ（角質ケア成分）　


＊4 使用感による　


＊5 プロテアーゼ、リパーゼ、パパイン（全て角質ケア成分）　


＊6 アルギニン（保湿成分）



【ツルリ公式サイトはこちら】
https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c15/



BCLカンパニーとは




「＋1の発想で、美しさを塗り替え　毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。





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