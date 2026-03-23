ビタミンC*¹配合量が2倍にパワーアップ*²！活きた酵素*³×温感ブースト*⁴ジェルで夏の毛穴悩みに徹底アプローチ。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、スキンケアシリーズ「ツルリ」より部分用洗顔料を2026年5月12日に数量限定で発売します。

ツルリ 毛穴汚れ分解ジェル VC+ ＜部分用洗顔料＞ 洗い流し用 15g \990（税込）

ビタミンC*¹配合量2倍*²！ツルンとクリアな肌へ

4種のビタミンC*¹を配合。

肌をキュッとひきしめて、ザラつきのないツルンとクリアな肌に整えます。

【テトラヘキシルデカン酸アスコルビル】【アスコルビン酸】【リン酸アスコルビルMg】

【パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na】（全て整肌成分）

活きた酵素*³＋温感ブースト*⁴ジェル

活きた酵素*³の入った温感ブースト*⁴ジェルが、毛穴の角栓や黒ずみを分解してつるんっとクリアな肌に整えます。使い続ければ、ザラザラやポツポツに悩まされないキレイなつるつるの毛穴に。

【トリプル酵素*⁵】3種の酵素が毛穴の角栓や古い角質、メイク汚れを分解してオフします。

【温感ブースト*⁴ジェル】毛穴をひらきやすくし、温感ジェルに配合された酵素の活性化もサポートします。

毛穴一つ一つに届く、ブラシヘッド採用！

毛穴の隅々までジェルを届けられるシリコンブラシです。

やさしい使い心地で肌に負担をかけずに、

しっかり毛穴掃除します。

毛穴の奥の汚れを溶かす“角栓溶解成分*⁶”配合

古い角質や頑固な毛穴にアプローチします。

フレッシュシトラスの香り

【使用方法】

１.ご使用前に、チューブの首もとのダイヤル（矢印）を回し「ON」に合わせます。

２.肌が乾いた状態で使用します。チューブを軽く押してジェルを適量出しながら、そのままブラシで直接マッサージするようにのばします。強くこすりすぎないようにご注意ください。

３.そのあと、水かぬるま湯で十分に洗い流します。

４.ご使用後はダイヤルを「OFF」に戻します。

※チューブの先端は水洗いせず、ティッシュ等でふき取るなどして清潔に保ってご使用ください。

＊1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビン酸、リン酸アスコルビルＭｇ、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（全て整肌成分）

＊2 HKジェルとの比較

＊3 プロテアーゼ（角質ケア成分）

＊4 使用感による

＊5 プロテアーゼ、リパーゼ、パパイン（全て角質ケア成分）

＊6 アルギニン（保湿成分）

【ツルリ公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c15/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

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