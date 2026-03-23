株式会社ベリーグッド（本社：東京都新宿区、代表取締役：堀内 大、URL：https://www.verygoodinc.biz/）は、企業および自治体向けに、生成AIを業務に活用するための実践型研修・セミナーサービスを開始いたしました。





本サービスは、ChatGPT・Gemini・Claudeといった複数のAIツールを活用し、「実務で使えるレベル」にまで落とし込んだ内容が特徴です。すでに企業や商工会議所において複数回実施されており、中小企業のDX推進を支援しています。





■背景：AIは“導入”から“活用”へ

生成AIの普及により、多くの企業がAIツールに触れるようになりましたが、

業務にどう使えばよいか分からない、一度試して終わってしまう、現場で定着しない

といった課題が増えています。





弊社はこの課題に対し、「実務で使える具体的な活用方法」に特化した研修を提供します。





■サービスの特徴

1．複数AIの使い分け（ChatGPT / Gemini / Claude）

用途ごとに最適なAIを選定し、業務効率を最大化します。





2．実務直結の実践内容

研修では、以下のような業務を実際に体験しながら習得します。





・案内文、告知文のフォーマット作成

・紙のアンケート結果をGoogleスプレッドシートへ整理

・Geminiを活用したメール返信の効率化

・メールでの会議日程調整の自動化

・資料共有メールの最適化

・Excelデータの整理・操作

・アイキャッチ画像の作成

・BGMなどコンテンツ素材の生成

・オプトアウト対応の整備





3．非IT人材でも導入可能

専門知識がなくても、現場で即活用できる設計となっています。





■導入実績

本サービスはこれまでに、自治体主催のDX研修、商工会議所主催の中小企業向けセミナーなどで実施されています。





参加者からは、

「翌日から業務に使える」「AI活用の具体像が理解できた」

といった評価が寄せられています。





■今後の展開

今後は、業種別（製造業・観光・バックオフィス等）プログラムの開発

自治体・金融機関との連携強化、継続型のAI人材育成サービスを進め、

中小企業の生産性向上とDX推進を支援してまいります。





■会社概要

会社名：株式会社ベリーグッド

所在地：東京都新宿区

代表者：代表取締役 堀内 大

URL：https://www.verygoodinc.biz/