【RB大宮アルディージャ × nowtis】スカウトにおけるフィジカルデータサービス契約の締結

株式会社F&V

株式会社Ｆ＆Ｖ（本社：東京都目黒区中目黒1-1-17、代表取締役：先崎勝也）は、Jリーグ所属のRB大宮アルディージャ（運営：RB大宮株式会社）と、フィジカルデータを活用したスカウトサービス「nowtis」の利用契約を締結いたしました。

レッドブル・グループの一員として新たな一歩を踏み出したRB大宮アルディージャに対し、nowtisが保有する膨大な選手データと分析ソリューションを提供。これにより、クラブのフィロソフィーに合致する有望なタレントの早期発掘と、客観的データに基づく強化戦略の策定を強力にバックアップして参ります。

■ 両社コメント

RB大宮株式会社（RB大宮アルディージャ）

（左）スチュアート ウェバー 氏 / （右）西村 卓朗 氏

スチュアート ウェバー氏

「この度、『nowtis』を導入できることを大変嬉しく思います。我々が目指す、常に勝利を追求し、成長し続けるクラブ作りのためには、最先端のテクノロジー活用が欠かせません。nowtisの導入により、スカウティングの精度とスピードをさらに向上させ、チームの強化を加速させていくことを期待しています。」

西村 卓朗 氏

「現代のフットボールにおいて、スカウティングの質はクラブの成否を分ける極めて重要な要素です。nowtisのプラットフォームは、我々が求める選手を、広範なデータの中から的確に抽出することを可能にします。本サービスの活用により、世界的なネットワークとも連携しながら、RB大宮にふさわしい最高レベルのスカウティング体制を構築して参ります。」

株式会社F&V 代表取締役 先崎 勝也

「世界的なフットボールネットワークを持つレッドブル・グループの一員として、新たな挑戦をスタートさせたRB大宮アルディージャ様に『nowtis』を採択いただき、身の引き締まる思いです。フィジカルデータという側面からクラブの飛躍を支え、RB大宮アルディージャの掲げる目標達成のための一助となれるよう尽力してまいります。」

nowtis（ノーティス）

アスリートのフィジカル能力を可視化し、データを比較・蓄積するシステム

nowtis（ノーティス）は、アスリートのフィジカルテストおよびフィジカルデータの管理アプリを提供しています。サッカーでは全国の強豪チームを中心に300チーム以上、30,000名のフィジカルデータを取得。アプリ内で他チームと比較することで、自分の強み・弱みの特徴を把握し、次のアクションへの気づきを生み出しています。

また高校大学間でのリクルートでも活用が可能。地方でチャレンジする機会に恵まれない選手や、リクルート活動で飛び回れないチームに広く活用されている。

[コーポレートサイト]

https://f-and-v.com/nowtis/(https://f-and-v.com/nowtis/)





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