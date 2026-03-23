【国内初※】FMG、米国連邦航空局「FAA145」を認証取得

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

ヒトコムグループの中核企業で空港グランドハンドリング事業を全国展開する株式会社FMG（本社：千葉県成田市、代表取締役社長：鳥越靖司、以下「FMG」）は、2026年3月米国連邦航空局(Federal Aviation Administration、以下「FAA」）より、 航空機整備事業の認証である「FAA145」を取得いたしました。日本国内おいて、大手航空会社系列ではない独立系グランドハンドリング企業が本資格を保有することは極めて異例であり、「旅客・ランプ・整備」の全工程を自社完結し、全国規模で一括受託できる体制を構築することは、実質的に国内初（※当社調べ）となります。

■戦略的背景：2023年FMGグループイン以降事業構造改革を推進

FMGは2023年の当社グループインを機に、将来のインバウンド需要拡大を見据えた抜本的な事業構造改革を推進してまいりました。当時、旅客ハンドリングを主軸としていたFMGは、「真の独立系グランドハンドリング企業」への飛躍を目指し、その基盤となる以下3点の戦略の実現に集中して取り組んでまいりました。

1. 全国主要空港への拠点展開：

日本の玄関口となる国際線乗り入れの主要空港での強固なネットワーク構築

2. ランプ業務の内製化：

外注依存から脱却し、地上支援業務の全工程を自律的にコントロール

3. 航空機整備の自己完結（FAA145取得）：

国際基準の認証取得による、自社での運航整備体制の確立

上記戦略の実行により「旅客・ランプ・整備」の全工程を自社完結し、一括受託できる体制を構築しました。

■顧客価値：グローバルキャリアの「日本就航プラットフォーム」として機能

日本乗り入れの国際線におけるLCC（格安航空会社）の便数シェアが飛躍的に高まる中、日本国内に整備基盤を持たない外航各社にとって、FMGのワンストップ体制は以下の顧客価値を提供します。

・ 運航定時性の極大化：

外部委託を待たず、自社整備士がその場で整備記録（ログブック）に署名（サインオフ）まで完結。不具合発生時のダウンタイムを最小化し、遅延損害を大幅に削減。

・オペレーションの垂直統合：

「旅客・ランプ・整備」が同一の指揮系統下で動くことで、次の離陸までの一分一秒を争うターンアラウンド・タイム（TAT）を最適化。

・パートナーシップの深化：

「旅客・ランプ・整備」を一括受託することで、航空会社は日本におけるオペレーション管理をFMGに一本化でき、管理コストの大幅な低減が可能。

■今後の展望：

FMGは、既存の「大手航空会社系列」や「従来型独立系」のグラハン事業者の枠組みを超え「国際基準（FAA）での自社整備能力」という高度な技術力を付加価値として手に入れました。今後は経済成長が著しく訪日ニーズの高いアジア圏を中心とした有力LCC等からの全国一括受託を加速させるとともに、実績やノウハウの蓄積を背景に将来的にはナショナルフラッグキャリアを含むあらゆる航空会社から信頼される「真の独立系グランドハンドリング企業」として、日本の航空インフラの発展に貢献してまいります。

■株式会社FMGについて

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（東証プライム：4433）グループの中核企業。独立系グランドハンドリング企業ならではの柔軟な戦略と機動力を発揮し、短期間で「旅客・ランプ・整備」を全国一括受託できる体制を構築。インバウンド6,000万人時代に向けて更なるサービスの充実と事業拡大を目指してまいります。

※独立系グランドハンドリング事業者として、旅客・ランプ・整備（FAA145）の3業務を全国規模で一括提供する体制において（2026年3月当社調べ）

https://prtimes.jp/a/?f=d52987-19-5c8d3ba3c3ab4cb196a32c3b7eb8db6a.pdf