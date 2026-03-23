4月開始、才流主催の「BtoBマーケティング研究会」会員募集のお知らせ

株式会社才流

株式会社才流（本社：東京都中央区、代表取締役社長：栗原 康太）は、2026年4月より、大手・中堅企業のBtoBマーケティング組織を対象とした研究会「BtoBマーケティング研究会(https://sairu.co.jp/service/research-association/btobmarketing/)」を開設します。会員となる企業様の募集も開始しましたので、あわせてお知らせいたします。

開設の背景

大手・中堅企業のBtoBマーケティングにおいては、事業部側との役割分担、営業との連携、データ基盤の構築・運用など、多岐にわたるテーマでの判断・意思決定が求められます。

しかし、判断や意思決定の答えとなる情報は、マーケティングの教科書やWeb検索、AIに聞いてもなかなかたどり着けません。結果として、多くの企業が個別に試行錯誤を繰り返し、同じような課題に直面しながら、ようやく同じ解決策にたどり着いているのが現状です。

才流はこれまで、200社以上のBtoBマーケティングを支援してまいりました。そのなかで、多くの企業から「他社がどうしているか知りたい」「成功事例の裏側にあるリアルな話を聞きたい」という声も繰り返しいただいています。

本研究会は、こうした課題を解決するための場です。大手・中堅企業のBtoBマーケティングに関わる役職者・実務担当者がクローズドな環境で知見を共有し、横のつながりを築けます。

研究会の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22074/table/30_1_86af8a7c0b969c895c58b8660f9b6a42.jpg?v=202603241251 ]

研究会の特徴

1. クローズドな場だからこそ得られる知見

年6回の会合で共有される情報は、外部への公開を前提としていません。また、参加は入会審査を経た企業様に限定しています。だからこそ、公の場では話しにくい失敗事例や意思決定の裏側、具体的な数値を伴ったリアルな情報を共有できます。

2. 独自の調査とベンチマークデータ

研究会では、会員企業を対象としたテーマ別の調査を隔月で実施し、調査レポートとして会員に還元します。マーケティング組織の人数・体制・予算配分・施策別ROIなど、一般に公開されていないデータを共有し、会員企業様の意思決定を支援します。

3. 他社と比べた自社の立ち位置がわかる診断

才流が独自に開発した「マーケティング組織の成熟度診断」を会員に提供します。戦略と実行の2軸で自社のマーケティング組織を評価し、業界内での相対的な位置づけと重点的に取り組むべき課題を明確にします。

4. 同規模企業同士の横のつながり

大手・中堅企業に参加対象を限定することで、同じ規模感の課題を持つ役職者・担当者同士のネットワークを構築できます。研究会では交流の機会も設けています。

お試し参加のご案内

入会をご検討の方を対象に、研究会の雰囲気や内容を体験いただけるお試し参加の機会を設けています。研究会にゲストとしてご参加いただき、ご自身の課題感や期待値に合う場かどうかをご判断いただけます。

初回は5月22日（金）MA（マーケティングオートメーション）活用をテーマに開催いたします。

お試し参加をご希望の方は、こちらよりお問い合わせ(https://sairu.co.jp/association-trial/)ください。

株式会社才流の概要

才流は「メソッドカンパニー」をビジョンに掲げ、さまざまな領域でのメソッド開発・発信、各種コンサルティングサービスを提供しています。

会社名：株式会社才流（サイル）

所在地：東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI

設立日：2016年7月8日

代表者：代表取締役社長 栗原 康太

公式サイト：https://sairu.co.jp

問い合わせ：https://sairu.co.jp/contact/