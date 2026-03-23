立川のおいしい給食の秘密が満載！

立川市役所

立川市は、人生の各ライフサイクルにおける市ならではの様々な取り組みや利用方法などをわかりやすく表現する「たちかわライフサイクル動画」をYouTube立川市動画チャンネルに本日公開しました。本作では、学校給食を子どもたちのもとへ届けるまでの一連の流れを動画で紹介しています。

ぜひ動画をご視聴いただき、貴媒体での情報掲載にご協力をお願い申し上げます。

たちかわライフサイクル動画 概要

■立川市YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/TokyoTachikawa)

■たちかわライフサイクル動画 再生リスト(https://youtube.com/playlist?list=PL5ZmHtuC6SjwdQXtLDniOop-hQPoERXDh&si=qvq0dVsaa28-u9Fg)

学校給食編_立川市の学校給食-畑から教室までの物語_たちかわライフサイクル動画」〈４分52秒〉

【主な見どころ】

●児童、生徒の95%以上が「おいしい」と答える立川給食の秘密がわかる

●立川産野菜を約２割使用。立川の農家さんにもインタビュー

●三千個の卵を手作業で割って調理するなど、手作りにこだわる給食の調理風景

●おいしく安全な給食づくりに励む担当者の思い

●子どもたちが笑顔いっぱいで給食を食べる姿