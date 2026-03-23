【ハンドボール】女子日本代表U-20（ジュニア） 第1回強化合宿と参加メンバーのお知らせ
公益財団法人日本ハンドボール協会は、女子日本代表U-20（ジュニア）の2026年度第1回強化合宿を、4月1日から4月4日まで東京都・味の素ナショナルトレーニングセンターにて実施いたします。
本合宿は、6月24日から中国で開催される「第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権」に向けた活動の第一歩となる強化合宿であり、メンバー選考を兼ねて実施されます。
今回の合宿には、国内各地から選出された28名の選手が参加し、新井翔太監督のもと世界選手権に向けたチームづくりと競技力向上を図ります。
合宿の概要および参加メンバーは以下の通りです。
【女子日本代表U-20（ジュニア） 第1回強化合宿】
期間：2026年4月1日（水）～4月4日（土）
場所：東京都・味の素ナショナルトレーニングセンター
【スタッフ】
監督 新井 翔太（公益財団法人日本ハンドボール協会）
コーチ 永田 しおり（公益財団法人日本ハンドボール協会／熊本ビューストピンディーズ）
GKコーチ 飛田 季実子（公益財団法人日本ハンドボール協会／ブルーサクヤ鹿児島）
アナリスト 日比 敦史（公益財団法人日本ハンドボール協会／株式会社SPLYZA）
トレーナー 奥村 卓巳（公益財団法人日本ハンドボール協会／名古屋平成看護医療専門学校）
ドクター 井本 光次郎（公益財団法人日本ハンドボール協会／熊本赤十字病院）
【選手】28名（ポジション／身長・年齢／所属／出身県）
#1 杉本 瑞樹（GK／172・20／関西学院大学／大阪府）
#2 野口 海空（BP／173・20／びわこ成蹊スポーツ大学／香川県）
#3 安ケ平 優衣（BP／168・20／国士舘大学／岩手県）
#4 多田 陽南子（GK／183・20／大阪体育大学／東京都）
#5 中尾 藍（BP／PV／175・20／大阪体育大学／京都府）
#6 藤原 ひらり（GK／171・20／筑波大学／岩手県）
#7 佐茂 春陽（BP／167・19／筑波大学／大阪府）
#8 松本 優萌（BP／167・19／大阪体育大学／東京都）
#9 本田 心那（PV／175・19／関西学院大学／京都府）
#10 坂井 優奈（BP／175・19／大阪体育大学／兵庫県）
#11 森岡 夏美（BP／167・19／武庫川女子大学／愛知県）
#12 河上 亜里沙（RW／155・19／筑波大学／熊本県）
#13 笹倉 優緋（GK／171・19／東海大学／富山県）
#14 関口 華恋（GK／172・19／大阪体育大学／茨城県）
#15 中村 真心（BP／161・19／大阪体育大学／千葉県）
#16 加藤 真央（PV／178・19／大阪体育大学／宮城県）
#17 新垣 陽咲（LW／168・19／大阪体育大学／沖縄県）
#18 阿部 楓（BP／163・19／東海大学／宮城県）
#19 木尾 珠里奈（LW／165・19／筑波大学／神奈川県）
#20 齋藤 史歩（BP／171・19／順天堂大学／茨城県）
#21 村松 未来（BP／160・19／国士舘大学／岩手県）
#22 福田 舞希（LW／161・19／東海大学／東京都）
#23 北 和香奈（BP／159・19／武庫川女子大学／福井県）
#24 尾崎 羽南（GK／173・19／大阪体育大学／山口県）
#25 平尾 菜々美（BP／168・19／中京大学／滋賀県）
#26 神野 あいり（RW／154・19／大阪体育大学／愛媛県）
#27 稲吉 凛々乎（BP／166・18／筑波大学／茨城県）
#28 池田 二葉（BP／166・18／筑波大学／鹿児島県）
※ポジション：BP バックプレーヤー、LW レフトウイング、RW ライトウイング、PV ピヴォット、GK ゴールキーパー
※年齢は2026年3月23日時点