【ハンドボール】女子日本代表U-20（ジュニア） 第1回強化合宿と参加メンバーのお知らせ

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公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、女子日本代表U-20（ジュニア）の2026年度第1回強化合宿を、4月1日から4月4日まで東京都・味の素ナショナルトレーニングセンターにて実施いたします。







本合宿は、6月24日から中国で開催される「第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権」に向けた活動の第一歩となる強化合宿であり、メンバー選考を兼ねて実施されます。

女子ジュニア日本代表は、2025年ジュニアアジア選手権で初優勝を果たした世代を中心とする年代で、世界大会での上位進出を目指しチーム編成を進めていきます。

今回の合宿には、国内各地から選出された28名の選手が参加し、新井翔太監督のもと世界選手権に向けたチームづくりと競技力向上を図ります。

合宿の概要および参加メンバーは以下の通りです。


【女子日本代表U-20（ジュニア） 第1回強化合宿】

期間：2026年4月1日（水）～4月4日（土）
場所：東京都・味の素ナショナルトレーニングセンター

【スタッフ】


監督　新井 翔太（公益財団法人日本ハンドボール協会）
コーチ　永田 しおり（公益財団法人日本ハンドボール協会／熊本ビューストピンディーズ）
GKコーチ　飛田 季実子（公益財団法人日本ハンドボール協会／ブルーサクヤ鹿児島）
アナリスト　日比 敦史（公益財団法人日本ハンドボール協会／株式会社SPLYZA）
トレーナー　奥村 卓巳（公益財団法人日本ハンドボール協会／名古屋平成看護医療専門学校）
ドクター　井本 光次郎（公益財団法人日本ハンドボール協会／熊本赤十字病院）

【選手】28名（ポジション／身長・年齢／所属／出身県）


#1　杉本 瑞樹（GK／172・20／関西学院大学／大阪府）
#2　野口 海空（BP／173・20／びわこ成蹊スポーツ大学／香川県）
#3　安ケ平 優衣（BP／168・20／国士舘大学／岩手県）
#4　多田 陽南子（GK／183・20／大阪体育大学／東京都）
#5　中尾 藍（BP／PV／175・20／大阪体育大学／京都府）
#6　藤原 ひらり（GK／171・20／筑波大学／岩手県）
#7　佐茂 春陽（BP／167・19／筑波大学／大阪府）
#8　松本 優萌（BP／167・19／大阪体育大学／東京都）
#9　本田 心那（PV／175・19／関西学院大学／京都府）
#10　坂井 優奈（BP／175・19／大阪体育大学／兵庫県）
#11　森岡 夏美（BP／167・19／武庫川女子大学／愛知県）
#12　河上 亜里沙（RW／155・19／筑波大学／熊本県）
#13　笹倉 優緋（GK／171・19／東海大学／富山県）
#14　関口 華恋（GK／172・19／大阪体育大学／茨城県）
#15　中村 真心（BP／161・19／大阪体育大学／千葉県）
#16　加藤 真央（PV／178・19／大阪体育大学／宮城県）
#17　新垣 陽咲（LW／168・19／大阪体育大学／沖縄県）
#18　阿部 楓（BP／163・19／東海大学／宮城県）
#19　木尾 珠里奈（LW／165・19／筑波大学／神奈川県）
#20　齋藤 史歩（BP／171・19／順天堂大学／茨城県）
#21　村松 未来（BP／160・19／国士舘大学／岩手県）
#22　福田 舞希（LW／161・19／東海大学／東京都）
#23　北 和香奈（BP／159・19／武庫川女子大学／福井県）
#24　尾崎 羽南（GK／173・19／大阪体育大学／山口県）
#25　平尾 菜々美（BP／168・19／中京大学／滋賀県）
#26　神野 あいり（RW／154・19／大阪体育大学／愛媛県）
#27　稲吉 凛々乎（BP／166・18／筑波大学／茨城県）
#28　池田 二葉（BP／166・18／筑波大学／鹿児島県）
※ポジション：BP バックプレーヤー、LW レフトウイング、RW ライトウイング、PV ピヴォット、GK ゴールキーパー
※年齢は2026年3月23日時点