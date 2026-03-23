【Nint調査】楽天スーパーSALE、販売構成に変化──単価上昇が売上を支える構造に（2026年3月速報）

株式会社Nint

国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、2026年3月に開催された「楽天スーパーSALE」の売上・販売数量・平均単価等のデータを3年間（2024年～2026年）で比較分析した「2026年3月の楽天スーパーSALE速報レポート」を公開しました。

本調査では、2026年3月の楽天スーパーSALEにおいて、販売数量と平均単価のバランスに変化が見られ、平均単価の上昇（前年比111.8%）が売上全体（前年比95.8%）を下支えする構造が明らかになりました。

さらにジャンル別の売上傾向を詳細に分析したところ、消費者が大型セールに対して求めるものが「嗜好品」から「生活必需品」へと変化している実態が見えてきました。

2026年3月楽天スーパーSALEのハイライト：単価上昇と売れ筋の大きな変化

調査レポート（全文）はこちらから :https://www.nint.jp/whitepaper/rakutenss202603/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=rakutenss202603

2026年3月の楽天スーパーSALEでは、売上規模は前年比95.8%と2024年とほぼ同水準を保つ中で、販売数量と平均単価のバランスに変化が見られ、販売数量は前年比85.7%となりました。一方で平均単価は3年間で15.9%上昇（2024年：3,312円→2026年：3,838円）しており、単価の上昇が売上を下支えしている状況です。

また、売れ筋ジャンルにも大きな地殻変動が起きています。売上上位TOP10には、「スマートフォン本体」や「白米」といった実用品・日常消費財が新たにランクインしました。一方で、「レディースファッション」や「大型家具（ソファなど）」、「インテリア・寝具・収納」といったジャンルは、3年連続で下降トレンドとなっておりTOP50圏外へと姿を消しています。

変化の本質：嗜好品から「生活必需品」へのシフト

上昇ジャンル（食品関連、美容・コスメ、キッズ・ベビーなど）と、下降ジャンル（インテリア、ファッションなど）の動向を比較すると、楽天スーパーSALEにおける消費者の購買優先度に明確な変化の兆しが確認できます。これまでのような「高額商品や嗜好品をお得に買う場」から、「日常品や消耗品を安く、さらにまとめ買いする場」へと、スーパーSALEの使われ方がシフトしている可能性が示唆されます。

複雑化する市場への対策：根拠となるデータ×AIの活用

消費者がセール時に求めるものが変化する中、自社商品の企画・開発・売り方を適応させていくためには、インターネット上の噂や過去の勘に頼るのではなく、「根拠となるデータに基づく分析」が不可欠です。

本レポートでは、Nint ECommerceが提供する「市場の一次データ」とAI分析を掛け合わせることで、結果の鮮明度が大きく上昇し、価格帯や量目、商品形状の設定といった具体的なアクションに直結する独自戦略の生み出し方についても解説しています。

調査レポート概要

今後について

- タイトル：2026年3月の楽天スーパーSALE速報- 内容：- - 2026年3月楽天スーパーSALEの売上・販売数量・単価の速報データ- - 売上上位ジャンルの変化と、3年連続上昇・下降ジャンルの分析- - 消費者心理の変化と、今後の楽天スーパーSALEの展望- - AI×根拠となるデータを用いた今後の製品・商品開発のポイント- 形式：PDF（無料ダウンロード）ダウンロードはこちらから :https://www.nint.jp/whitepaper/rakutenss202603/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=rakutenss202603

Nintは今後も、EC市場データと分析技術を通じて、企業が意思決定を行うための具体的な判断材料を提供してまいります。

Nint ECommerceについて

Nint ECommerceは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）で販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、ECモール内でのプロモーションデータ等も加えた総合的なECデータ分析ツールです。

無料トライアルもご案内しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社Nint 会社概要

Nint ECommerceの詳細へ :https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=rakutenss202603- 代表者： 吉野順子- 所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F- URL：https://nint.jp/corp- 設立：2019年2月- 事業内容：ECデータ分析サービスの提供- グループ会社：任拓数見数据服務（上海）有限公司

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。

中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,100社のサービス導入実績があります。



